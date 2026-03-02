En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Escala la guerra en Oriente Medio; Colombia rechaza ataques y enfrenta tensión interna
Noticias del día - Escala la guerra en Oriente Medio; Colombia rechaza ataques y enfrenta tensión interna

En el tercer día de ofensiva en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, dejando más de 555 muertos, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei. El presidente Donald Trump aseguró que la operación continuará hasta lograr un cambio de régimen. El bloqueo del Estrecho de Ormuz genera impacto en el precio del petróleo. En Colombia, Gustavo Petro pidió a la ONU frenar la escalada.

