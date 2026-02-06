En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Rescate de mineros, pasaportes bajo la lupa y alertas en varias regiones del país
Noticias del dia_bumbox 06 febrero
Noticias del dia_bumbox 06 febrero

Noticias del día - Rescate de mineros, pasaportes bajo la lupa y alertas en varias regiones del país

Continúan las labores de rescate de seis mineros atrapados en una mina en Guachetá, Cundinamarca, mientras las autoridades confirman que el lugar no tenía permisos de operación. La Procuraduría investiga un contrato por 185 mil millones de pesos para la fabricación de pasaportes.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Minería

Procuraduría General de la Nación

Pasaporte

Elecciones en Colombia 2026

Seguir escuchando:

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad