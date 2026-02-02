En vivo
Noticias del día - Petro se reúne con Trump en Washington en medio de tensiones regionales

El presidente Gustavo Petro inició una visita oficial a Washington, donde este martes sostendrá su primer encuentro con Donald Trump. La agenda incluye seguridad regional, crimen transnacional y cooperación económica. La jornada informativa también estuvo marcada por los aranceles entre Colombia y Ecuador, la baja de 500 pesos en el precio de la gasolina, bloqueos en Buenaventura y la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.

