Noticias del día - Gobierno decreta emergencia económica y crea nuevos impuestos por crisis invernal

El Gobierno Nacional expidió cinco decretos de Emergencia Económica para enfrentar las inundaciones que dejan más de 329 mil personas afectadas en departamentos como Córdoba, Bolívar y Antioquia. La meta es recaudar más de ocho billones de pesos mediante un nuevo impuesto al patrimonio y un aporte adicional del sector energético.

