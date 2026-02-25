Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
Noticias del día - Gobierno decreta emergencia económica y crea nuevos impuestos por crisis invernal
El Gobierno Nacional expidió cinco decretos de Emergencia Económica para enfrentar las inundaciones que dejan más de 329 mil personas afectadas en departamentos como Córdoba, Bolívar y Antioquia. La meta es recaudar más de ocho billones de pesos mediante un nuevo impuesto al patrimonio y un aporte adicional del sector energético.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que impone un arancel recíproco del 30% a productos de Ecuador y restringe su ingreso por vía terrestre, en medio de la escalada comercial entre ambos países. En paralelo, el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre preventivo de cuatro áreas en la planta de Alpina en Sopó por riesgos críticos para los trabajadores.
La muerte del niño Kevin Acosta genera polémica por las declaraciones del Gobierno. Lluvias afectan 2.800 puestos de votación y dejan familias damnificadas en Quindío. Además, vuelven las conversaciones de paz con el Clan del Golfo tras reunión entre Petro y Trump.
La Procuraduría solicitó al Gobierno, a las EPS y a las autoridades locales acciones inmediatas para atender a los damnificados por las lluvias en Córdoba, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Gobernadores como los del Valle y Cundinamarca pidieron liberar recursos de regalías sin ejecutar para enfrentar la emergencia, mientras la Registraduría anunció trámites gratuitos de documentos de identidad para los afectados.
Continúan las labores de rescate de seis mineros atrapados en una mina en Guachetá, Cundinamarca, mientras las autoridades confirman que el lugar no tenía permisos de operación. La Procuraduría investiga un contrato por 185 mil millones de pesos para la fabricación de pasaportes.
El presidente Gustavo Petro inició una visita oficial a Washington, donde este martes sostendrá su primer encuentro con Donald Trump. La agenda incluye seguridad regional, crimen transnacional y cooperación económica. La jornada informativa también estuvo marcada por los aranceles entre Colombia y Ecuador, la baja de 500 pesos en el precio de la gasolina, bloqueos en Buenaventura y la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.