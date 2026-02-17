En vivo
Noticias del día - Polémica por muerte de niño sacude al Gobierno y alerta electoral por lluvias

La muerte del niño Kevin Acosta genera polémica por las declaraciones del Gobierno. Lluvias afectan 2.800 puestos de votación y dejan familias damnificadas en Quindío. Además, vuelven las conversaciones de paz con el Clan del Golfo tras reunión entre Petro y Trump.

