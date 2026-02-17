Noticias del día - Polémica por muerte de niño sacude al Gobierno y alerta electoral por lluvias

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
La muerte del niño Kevin Acosta genera polémica por las declaraciones del Gobierno. Lluvias afectan 2.800 puestos de votación y dejan familias damnificadas en Quindío. Además, vuelven las conversaciones de paz con el Clan del Golfo tras reunión entre Petro y Trump.
La Procuraduría solicitó al Gobierno, a las EPS y a las autoridades locales acciones inmediatas para atender a los damnificados por las lluvias en Córdoba, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Gobernadores como los del Valle y Cundinamarca pidieron liberar recursos de regalías sin ejecutar para enfrentar la emergencia, mientras la Registraduría anunció trámites gratuitos de documentos de identidad para los afectados.
Continúan las labores de rescate de seis mineros atrapados en una mina en Guachetá, Cundinamarca, mientras las autoridades confirman que el lugar no tenía permisos de operación. La Procuraduría investiga un contrato por 185 mil millones de pesos para la fabricación de pasaportes.
El presidente Gustavo Petro inició una visita oficial a Washington, donde este martes sostendrá su primer encuentro con Donald Trump. La agenda incluye seguridad regional, crimen transnacional y cooperación económica. La jornada informativa también estuvo marcada por los aranceles entre Colombia y Ecuador, la baja de 500 pesos en el precio de la gasolina, bloqueos en Buenaventura y la muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo.
Al menos treinta funcionarios fueron declarados insubsistentes en el Departamento Administrativo de la Presidencia, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías. Entre los despedidos están la jefa de Recursos Humanos, Luz Dary Cruz
Los gremios económicos del país hicieron un llamado al diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar una escalada en la guerra arancelaria, luego de la imposición de gravámenes del 30 % a las importaciones. Advierten riesgos para el empleo, el comercio y el suministro de energía, mientras la Cancillería colombiana anunció una nota de protesta y propuso una reunión binacional.