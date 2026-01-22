Noticias del día - Gremios piden diplomacia para frenar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Denuncias por falta de claridad en la inversión de más de 4 billones de pesos en salud, agresiones a guardias de TransMilenio, movimientos clave en la Fiscalía, alertas electorales en la frontera con Venezuela, la cifra más baja de erradicación de cultivos ilícitos en una década y advertencias por disputas armadas que ponen en riesgo a la población civil.