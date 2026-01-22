Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
Noticias del día - Gremios piden diplomacia para frenar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador
Los gremios económicos del país hicieron un llamado al diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar una escalada en la guerra arancelaria, luego de la imposición de gravámenes del 30 % a las importaciones. Advierten riesgos para el empleo, el comercio y el suministro de energía, mientras la Cancillería colombiana anunció una nota de protesta y propuso una reunión binacional.
Ecuador anunció un arancel del 30% a las exportaciones colombianas, una decisión tomada por el presidente Daniel Noboa ante lo que calificó como falta de cooperación del Gobierno Petro para enfrentar a las estructuras criminales en la frontera.
Denuncias por falta de claridad en la inversión de más de 4 billones de pesos en salud, agresiones a guardias de TransMilenio, movimientos clave en la Fiscalía, alertas electorales en la frontera con Venezuela, la cifra más baja de erradicación de cultivos ilícitos en una década y advertencias por disputas armadas que ponen en riesgo a la población civil.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció un presunto cartel de diplomas irregulares entre el Gobierno y la Universidad San José. Según la congresista, al menos 24 personas habrían recibido títulos sin cumplir requisitos como la prueba Saber Pro y posteriormente habrían sido contratadas por entidades del Estado como el Sena, la DIAN, el Invima y varios ministerios.
Avanzan las investigaciones por el atentado contra directivos de la cárcel de Neiva que dejó un menor muerto. Iván Duque no asistirá a la Comisión Asesora, crece la controversia por el uso de Pegasus, alertas ambientales en el Caribe, protestas por salud en Cali y polémica por la venta de bienes de Pablo Escobar.
La segunda jornada de concertación del salario mínimo avanza sin puntos de encuentro: mientras los trabajadores insisten en un aumento mínimo del 11 %, los empresarios mantienen su propuesta del 7,21 %. El panorama apunta a que el Gobierno definiría el incremento por decreto.