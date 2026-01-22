En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Gremios piden diplomacia para frenar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px) (2).jpg

Noticias del día - Gremios piden diplomacia para frenar la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

Los gremios económicos del país hicieron un llamado al diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar una escalada en la guerra arancelaria, luego de la imposición de gravámenes del 30 % a las importaciones. Advierten riesgos para el empleo, el comercio y el suministro de energía, mientras la Cancillería colombiana anunció una nota de protesta y propuso una reunión binacional.

Compartir:
Relacionados

Noticias del día

Ecuador

Frontera Colombia - Ecuador

Gustavo Petro

Aranceles

Seguir escuchando:

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad