Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Noticias del día - Colombia responde a Ecuador con arancel del 30%, cierran áreas en Alpina
Bumbox Noticias
Bumbox Noticias

Noticias del día - Colombia responde a Ecuador con arancel del 30%, cierran áreas en Alpina

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que impone un arancel recíproco del 30% a productos de Ecuador y restringe su ingreso por vía terrestre, en medio de la escalada comercial entre ambos países. En paralelo, el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre preventivo de cuatro áreas en la planta de Alpina en Sopó por riesgos críticos para los trabajadores.

