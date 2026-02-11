Noticias del día - Procuraduría pide medidas urgentes por la ola invernal en Córdoba

Los gremios económicos del país hicieron un llamado al diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar una escalada en la guerra arancelaria, luego de la imposición de gravámenes del 30 % a las importaciones. Advierten riesgos para el empleo, el comercio y el suministro de energía, mientras la Cancillería colombiana anunció una nota de protesta y propuso una reunión binacional.