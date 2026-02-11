En vivo
Noticias del día - Procuraduría pide medidas urgentes por la ola invernal en Córdoba

La Procuraduría solicitó al Gobierno, a las EPS y a las autoridades locales acciones inmediatas para atender a los damnificados por las lluvias en Córdoba, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Gobernadores como los del Valle y Cundinamarca pidieron liberar recursos de regalías sin ejecutar para enfrentar la emergencia, mientras la Registraduría anunció trámites gratuitos de documentos de identidad para los afectados.

