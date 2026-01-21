En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Ecuador impone arancel del 30% a Colombia por crisis en la frontera
Noticias del día - Ecuador impone arancel del 30% a Colombia por crisis en la frontera

Ecuador anunció un arancel del 30% a las exportaciones colombianas, una decisión tomada por el presidente Daniel Noboa ante lo que calificó como falta de cooperación del Gobierno Petro para enfrentar a las estructuras criminales en la frontera.

