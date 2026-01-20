Noticias del día - Salud bajo la lupa, violencia urbana y alertas de seguridad marcan la agenda nacional

La vida de Héctor Abad Faciolince ha estado marcada por tres grandes duelos y por una experiencia personal que lo enfrentó de cerca con la muerte. En este episodio hablamos con él sobre esas heridas que ha intentado sanar a través de la escritura, sobre cómo la memoria puede convertirse tanto en un refugio como en una carga, y sobre su manera de comprender el dolor que deja la violencia en Colombia.