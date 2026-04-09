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Blu Radio  / Nación  / ¿Hoy habrá atención en oficinas de pasaportes en Colombia?

¿Hoy habrá atención en oficinas de pasaportes en Colombia?

Mientras esto pasa, la falla ha impactado a miles de colombianos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así como en sedes consulares de Colombia en el mundo. Hasta el momento no hay fecha de normalización del sistema.

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