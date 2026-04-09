¿Hoy habrá atención en oficinas de pasaportes en Colombia?

La Cancillería denunció que sufrió un "incidente de seguridad digital" en sus servicios de información que no comprometió datos de los ciudadanos, en medio de afectaciones del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), que gestiona las citas para expedir el pasaporte.

"Una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica", detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Tras detectar el incidente, el Gobierno activó "los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida".

La Cancillería ha emitido hasta el momento dos comunicados para explicar la crisis que dejó sin servicio de pasaportes a miles de colombianos.



En el primer comunicado anunció una intervención técnica en la plataforma Sitac. En el segundo comunicado aseguró que, durante esa revisión, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre parte de la infraestructura tecnológica.

Comunicado Foto: Cancillería

Comunicado Cancillería Foto: Cancillería

El Ministerio de Relaciones activó los protocolos de seguridad junto con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, y conformó una mesa de trabajo para atender el problema.

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Aseguraron que la información personal de los colombianos no fue comprometida, pero no dieron fecha para restablecer el servicio. Por su parte, la Imprenta Nacional salió a desligarse de la situación con otro comunicado.



¿Habrá atención en oficinas de pasaportes en Colombia?

Asegura la Imprenta que la falla no tiene relación con el nuevo modelo de pasaportes ni con su proceso de producción. Que el problema es de la infraestructura tecnológica de la Cancillería. También aclaró que los nuevos pasaportes aún no se están entregando porque primero debe agotarse el inventario del formato anterior.

Mientras esto pasa, la falla ha impactado a miles de colombianos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así como en sedes consulares de Colombia en el mundo. Hasta el momento no hay fecha de normalización del sistema.

Desde primeras horas del día, usuarios han llegado a las oficinas de expedición de pasaportes, donde desde ya se ven las largas filas a la espera de poder hacer sus trámites para expedir por primera vez o renovar el pasaporte.