En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Hinchas del Junior y Real Cartagena protagonizaron desmanes durante partido de Copa Libertadores

Hinchas del Junior y Real Cartagena protagonizaron desmanes durante partido de Copa Libertadores

El encuentro deportivo no tuvo afectaciones en su desarrollo, debido a que los desmanes se cumplieron a las afueras del escenario deportivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad