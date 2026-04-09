Hinchas del Junior y Real Cartagena protagonizaron desmanes durante partido de Copa Libertadores

El honor de Cartagena de convertirse en sede para los partidos de la Copa Libertadores que estará jugando el Junior de Barranquilla se convirtió en motivo de desgracia para decenas de ciudadanos que terminaron en la mitad de los enfrentamientos entre hinchas del Real Cartagena y del equipo barranquillero, lo que habría dejado varias personas heridas.

Fueron varias horas de confrontaciones las que se cumplieron entre jóvenes que con piedras, machetes y cuchillos en mano sembraron el terror, pues también atracaron a los transeúntes que se encontraban en su camino.

Los videos divulgados en redes sociales dan cuenta de que eran tantos los barritas que se iban en ataques, que la Policía no lograba controlarlos y aunque intentaban capturarlos, muchos se les iban de los brazos.

Los desmanes empezaron sobre las 6 de la tarde, cuando todavía faltaba hora y media para que iniciara el partido entre Junior y Palmeiras. La Policía tuvo que desplegarse para contener a estos jóvenes que corrían detrás de la ira por las vías del Transcaribe, mientras los ciudadanos corrían a refugiarse en locales y centros comerciales porque piedras iban y venían de un lado a otro.



La ira llegó tan lejos que un joven que sería barrista del Junior fue atacado con puñales y piedras luego de este perder el equilibrio y caer al suelo mientras corría por un refugio. En videos quedó el registro de cómo un joven lo alcanzó por la espalda y le enterró al menos 12 veces un puñal que sostenía en su mano izquierda, mientras dos barritas más le asestaban golpes con piedras en su cabeza y piernas. Los testigos gritaban a lo lejos mientras varias motos pasaban indiferentes junto a la violenta escena.

Mientras al interior del estadio Jaime Morón avanza con normalidad el partido de la Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil, a través de redes sociales se han reportado desmanes y enfrentamientos entre hinchas en diferentes sectores de Cartagena. pic.twitter.com/75J0VeFY1g — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 9, 2026

Entre los afectados también estuvo un grupo de 30 hinchas del Junior, quienes se habían puesto de acuerdo en Barranquilla para contratar un bus y viajar, pero fueron perseguidos por los barristas del Real Cartagena mientras la Policía los escoltaba. Como resultado de esto les partieron los vidrios al vehículo y también le pincharon una llanta al mismo. Solo la intervención del antiguo antimotines de la Policía permitió que estos aficionados salieran ilesos.

Por lo pronto, el alcalde Dumek Turbay respondió a un ciudadano a través de su cuenta de X que “sobre los desmanes, tomaremos y anunciaremos medidas drásticas”, mientras que ratificó que la ciudad ya se está preparando para el próximo partido de la Copa Libertadores, previsto para el 7 de mayo.