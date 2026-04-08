Falla en pasaportes hoy: Cancillería confirma amenaza cibernética en sus sistemas

Colombia enfrenta hoy dificultades en la prestación de servicios consulares y trámites digitales. Tras una serie de fallas técnicas, la Cancillería, bajo el apoyo del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), identificó la presencia de un "actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica".



¿Por qué hay fallas en el sistema de pasaportes de la Cancillería?

La entidad explicó que las recientes intermitencias en sus plataformas se deben a este ataque dirigido. Ante el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad digital para salvaguardar los datos procesados por la institución.

Según el comunicado oficial emitido este 08 de abril de 2026, la prioridad actual es "continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos". El Ministerio enfatizó que, hasta el momento, la integridad de los datos personales no se ha visto comprometida por la incursión de este actor externo.

El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas Foto: Blu Radio

Para gestionar la contingencia, se conformó una mesa de trabajo conjunta con ColCERT destinada a mitigar el impacto en la operación. Aunque el Ministerio reafirmó su compromiso con la prestación del servicio de manera oportuna, aún no se ha definido un cronograma exacto para el restablecimiento total de las plataformas afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la infraestructura para normalizar la atención al público. Por ahora, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma ante las demoras y seguir los canales oficiales para futuras actualizaciones sobre la disponibilidad del sistema de pasaportes y otros servicios de información.