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Blu Radio  / Nación  / Falla en pasaportes hoy: Cancillería confirma amenaza cibernética en sus sistemas

Falla en pasaportes hoy: Cancillería confirma amenaza cibernética en sus sistemas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reportó un incidente de seguridad digital que ha generado intermitencias en sus servicios de información y trámites ciudadanos.

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