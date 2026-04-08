Falla en pasaportes hoy: Cancillería confirma amenaza cibernética en sus sistemas

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Colombia enfrenta hoy dificultades en la prestación de servicios consulares y trámites digitales. Tras una serie de fallas técnicas, la Cancillería, bajo el apoyo del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), identificó la presencia de un "actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica".
La entidad explicó que las recientes intermitencias en sus plataformas se deben a este ataque dirigido. Ante el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad digital para salvaguardar los datos procesados por la institución.
Según el comunicado oficial emitido este 08 de abril de 2026, la prioridad actual es "continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos". El Ministerio enfatizó que, hasta el momento, la integridad de los datos personales no se ha visto comprometida por la incursión de este actor externo.
Para gestionar la contingencia, se conformó una mesa de trabajo conjunta con ColCERT destinada a mitigar el impacto en la operación. Aunque el Ministerio reafirmó su compromiso con la prestación del servicio de manera oportuna, aún no se ha definido un cronograma exacto para el restablecimiento total de las plataformas afectadas.
Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la infraestructura para normalizar la atención al público. Por ahora, se recomienda a la ciudadanía mantener la calma ante las demoras y seguir los canales oficiales para futuras actualizaciones sobre la disponibilidad del sistema de pasaportes y otros servicios de información.