¿Peligra el Giro de Italia? Egan Bernal fue captado en la Cancillería 'embalado' por un pasaporte

La presencia del pedalista colombiano Egan Bernal a las afueras de la Cancillería de Bogotá despertó la preocupación entre millones de ciudadanos. El pasado miércoles 8 de abril, el campeón del Tour de Francia fue captado haciendo una consulta a un funcionario, en medio de la mirada atónita de decenas de personas, quienes también adelantan diligencias como pasaportes, registros civiles y visas.

Ante eso, Noticias Caracol aprovechó para interrogar al pedalista, quien reveló que se encuentra haciendo el papeleo para viajar este domingo y así arrancar su preparación para el Giro de Italia.

El clip rápidamente se hizo viral en redes sociales, y es que el integrante de INEOS Grenadiers portaba su uniforme oficial, así como su bicicleta, mientras dialogaba con un funcionario en el punto de atención.

Y es que la escena encendió la preocupación, no solo por ver al corredor, sino por el difícil panorama que se vive en la Cancillería: filas extensas, así como usuarios que se han quejado de inconvenientes con el sistema. A esto se le suma lo cerca que está de iniciar el Giro de Italia y el riesgo de la ausencia del corredor.



“Se me llenaron todas las páginas del pasaporte con los sellitos y por eso vine a renovarlo. Fue culpa mía, lo dejé para última hora, pero yo creo que todo se soluciona”, comentó Bernal, con la esperanza de que pueda renovar el documento antes del domingo.



Ministerio de Relaciones Exteriores advierte fallas en SITAC

El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas. pic.twitter.com/CDKHhVcljz — Consulado General de Colombia en México (@consuladocolmex) April 8, 2026

El panorama resulta complejo para Bernal, y no es para menos, pues justamente en la mañana de este 8 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre fallas en la plataforma SITAC, misma que se utiliza para varios trámites en línea.

La entidad confirmó que ya se llevó a cabo la respectiva intervención para solucionar las intermitencias en el servicio, que han generado largas filas en la Cancillería.

Inaudito 🇨🇴



Nuestro campeón Egan Bernal no podría viajar al Giro de Italia porqué tiene que renovar el Pasaporte y con el fallo general en la cancilleria no pudo hacer su trámite hoy



Que grosería ! pic.twitter.com/AQeCfV4rXW — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 8, 2026

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Ante eso, la entidad apuntó que: “El sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento”, reconociendo el impacto que estas fallas han generado en servicios como apostillas y pasaporte. Por otro lado, afirmaron que estas afectaciones también se deben a ajustes estructurales que buscan mejorar la estabilidad de la plataforma.

Ante esta inesperada situación, los presentes no dudaron en acercarse a Egan Bernal para tomarse fotos con el ciclista y saludarlo, mientras el pedalista esperaba una respuesta sobre su pasaporte.