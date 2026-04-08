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Blu Radio  / Deportes  / ¿Peligra el Giro de Italia? Egan Bernal fue captado en la Cancillería 'embalado' por un pasaporte

¿Peligra el Giro de Italia? Egan Bernal fue captado en la Cancillería 'embalado' por un pasaporte

Egan Bernal apareció en Cancillería contra el reloj para renovar su pasaporte antes del Giro de Italia.

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