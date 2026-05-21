EEUU despliega su portaaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de sus fuertes presiones a Cuba

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) anunció este jueves el despliegue del portaaviones USS Nimitz en aguas del mar Caribe. La movilización de esta imponente unidad naval se produce apenas 24 horas después de que se oficializara la imputación contra el expresidente cubano Raúl Castro, marcando un punto de alta tensión geopolítica en la región.

El despliegue fue confirmado oficialmente a través de una comunicación emitida por el Southcom en la red social X. Aunque las autoridades militares no detallaron explícitamente el motivo estratégico detrás del movimiento de la nave, la coincidencia temporal con la acción legal contra Castro ha generado diversas interpretaciones en el ámbito diplomático y militar sobre la postura de la Casa Blanca frente al actual gobierno de La Habana.

En relación con las capacidades de la unidad movilizada, medios estadounidenses destacan que el mando militar estadounidense ha puesto énfasis en la "letalidad y alcance sin igual" que el portaaviones Nimitz aporta a sus operaciones en la zona. Este tipo de navíos, propulsados por energía nuclear, son considerados la punta de lanza de la capacidad de proyección de poder de la Armada de los Estados Unidos, capaces de albergar decenas de aeronaves de combate y sistemas de defensa avanzados.

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Hasta el momento, ni las autoridades cubanas ni los portavoces del Departamento de Estado han ofrecido declaraciones adicionales sobre si este movimiento forma parte de un ejercicio rutinario o si responde a una medida de disuasión ante posibles repercusiones derivadas de la situación judicial del exmandatario. La presencia del Nimitz en el Caribe refuerza la vigilancia estadounidense sobre el área, en un momento donde las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus periodos más críticos.



El despliegue ocurre en un clima regional convulso. El USS Nimitz es uno de los portaaviones de mayor trayectoria en la flota estadounidense y su traslado hacia aguas caribeñas suele interpretarse como una señal de peso dentro de la estrategia de defensa del país. La imputación de Raúl Castro, pieza clave de la historia reciente de Cuba, ha intensificado las expectativas sobre la respuesta de Washington ante los acontecimientos en la isla. El Comando Sur, responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, mantiene un monitoreo constante sobre la estabilidad regional, priorizando la capacidad de respuesta rápida frente a cualquier eventualidad de seguridad nacional.