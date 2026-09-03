Metro de Bogotá: pruebas sin pasajeros iniciarán en 2027 y pasaje costará igual que Transmilenio

La primera línea del Metro de Bogotá ha alcanzado un hito clave al registrar un 82% de ejecución física. Así lo confirmó el gerente general de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, luego de una reciente inspección técnica realizada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al patio taller del proyecto, donde el mandatario probó de primera mano los nuevos vagones

La visita, calificada por Narváez como una jornada que "nos ilusiona" y "nos llena de orgullo", marca el inicio de la transición hacia la etapa más compleja y tecnológicamente demandante de la megaobra.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

El desafío del 18% restante y la "marcha blanca" en 2027

A pesar del optimismo por el avance de la obra civil pesada, el consorcio se enfrenta ahora al tramo final del cronograma. Según Narváez, el 18% restante por ejecutar "es lo más retador que hemos tenido dentro de todo el proyecto".

Esta etapa no se enfocará tanto en el concreto, sino en la integración de sistemas complejos, incluyendo la infraestructura del patio taller, el material rodante, el viaducto, las comunicaciones y las redes de energía eléctrica.



El objetivo central es cumplir los tiempos para iniciar la fase de pruebas técnicas denominada "marcha blanca" en septiembre de 2027. Al ser consultado sobre este término, el gerente explicó: "La marcha blanca es un periodo de 6 meses en donde se opera sin pasajeros todo el sistema".

Metro de Bogotá operando // Foto: X @CarlosFGalan

Esta preparación rigurosa, que simula las condiciones reales de viaje para transportar a 1.800 personas por tren, garantizará la seguridad del sistema antes de su inauguración comercial, programada para marzo de 2028.

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Integración tarifaria garantizada: tarjeta única y mismo pasaje

Una de las mayores inquietudes de los bogotanos es cómo se integrará el nuevo modo de transporte con la red de buses de la ciudad. El gerente del Metro ofreció un parte de tranquilidad al confirmar que el proceso será totalmente transparente para los usuarios.

"El usuario con su tarjeta Tu llave (...) podrá entrar a las estaciones del metro y hacer la transferencia o pasar a los otros modos de transporte, al troncal, al zonal o al cable (...) con la misma ventana de tiempo, con el mismo valor de pasaje". Narváez enfatizó que el valor del boleto para usar el metro será "el mismo valor del pasaje de Transmilenio".

Con esta unificación tarifaria, se espera que el Metro absorba un volumen de un millón de pasajeros diarios en su primer año de operación, complementando los 4,2 millones de viajes que hoy soporta Transmilenio.

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Sin afectación por la reconstrucción nacional tras el sismo

Frente a las dudas sobre si las labores de reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto (que golpeó a zonas como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó) competirían por insumos básicos como el acero y el cemento con el Metro de Bogotá, Narváez aclaró que no habrá interferencias.

Tras expresar la solidaridad de la empresa con las víctimas de la tragedia, el funcionario precisó: "Lo que son obras civiles ya hemos pasado, digamos, el pico del mayor uso de acero y cemento. Estamos finalizando obras civiles".

Detalló que las actividades actuales se concentran en cableados especializados, ducterías y cuartos técnicos, permitiendo que la reconstrucción del país avance sin impactar el cronograma del proyecto de la capital.

El futuro del sistema: de una a cuatro líneas de metro

El plan de movilidad de Bogotá se proyecta mucho más allá de la primera línea. El gerente expuso los avances para la expansión de la red subterránea y elevada de la ciudad.

Extensión de la Línea 1: Se contempla una ampliación de 3,25 km y tres estaciones desde la calle 72 hasta la calle 100, la cual se encuentra en fase de evaluación técnica y financiera por un evaluador independiente, con resultados esperados a finales de este año.

Línea 2: Será una línea mayoritariamente subterránea de 15,5 kilómetros que conectará el norte y occidente.

El proceso de precalificación para consorcios internacionales bajo normas de la banca multilateral avanza con el fin de adjudicar la obra en el primer trimestre del próximo año y firmar contratos al cierre del primer semestre.

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Línea 3: Se estructura su factibilidad con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para conectar el municipio de Soacha y el suroccidente de Bogotá con las líneas existentes.

Línea 4: Plantea la prolongación por la Autopista Norte hasta la calle 246, cuyos estudios de factibilidad se proyectan para mediados de 2028.

Escuche aquí la entrevista: