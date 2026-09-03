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Manifestación en Bogotá hoy afecta la movilidad: TransMilenio inicia desvíos en sector de calle 26

TransMilenio informó que, debido a las manifestaciones siete rutas del SITP activaron desvíos preventivos.

manifestaciones en Bogotá (1).jpg
Manifestaciones en Bogotá.
Foto: captura de video, Movilidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Una nueva manifestación genera afectaciones en la movilidad de Bogotá durante la tarde de este jueves 3 de septiembre. La situación ocurre en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede Macarena, y ha llevado a que varias rutas de transporte público del SITP modifiquen temporalmente sus recorridos.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la manifestación se desarrolla en la avenida Circunvalar con calle 26B, donde un grupo guía y agentes civiles apoyan los cierres viales y el manejo del tráfico.

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La situación también tiene impacto en los servicios de TransMilenio, debido a que las protestas evitan el paso de los vehículos en el sector. Siete rutas del SITP activaron desvíos preventivos.

La medida busca evitar que los buses queden afectados por los cierres y las condiciones de movilidad que se presentan en la zona.

Por ahora, las autoridades mantienen el seguimiento a la situación para gestionar el tráfico y facilitar los desplazamientos por el sector.

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Siga el minuto a minuto de las manifestaciones de hoy

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Movilidad recomendó a los conductores que necesiten movilizarse por esta zona utilizar vías alternas como la avenida El Dorado, la avenida Carrera 7 y la NQS. La entidad señaló que los agentes civiles y el grupo guía permanecen apoyando las labores de gestión del tráfico mientras se mantiene la manifestación.

Las autoridades recomiendan a los viajeros tener en cuenta las condiciones de movilidad antes de desplazarse por este sector de Bogotá y atender las indicaciones de los agentes en vía.

Según la actualización publicada por TransMilenio a las 4:35 p. m., la manifestación continúa afectando la operación en el sector de la carrera 3 con calle 26, por lo que las siete rutas del servicio SITP mantienen sus desvíos preventivos. Las rutas que siguen con modificaciones en sus recorridos son: 18-3, GA520, 544A, T43A, HA702, 97 y KA324.

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