La Corte Suprema de Justicia negó la libertad provisional por vencimiento de términos a los congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique, procesados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los mayores casos de presunta corrupción que ha salpicado al Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que concluyó que no se han cumplido los requisitos legales para concederles la libertad. Ambos permanecen privados de la libertad desde el 12 de marzo de 2026.

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Las defensas de los congresistas argumentaron que habían transcurrido más de seis meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, sin que se hubiera instalado la audiencia pública. Por eso, solicitaron su libertad por vencimiento de términos.

Sin embargo, la Corte precisó que la acusación quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2026 y no el 12 de mayo, como sostenían los abogados. En consecuencia, los seis meses se cumplen el próximo 26 de noviembre.



Pero hay otro elemento que resultó determinante para negar la solicitud. La Sala explicó que el plazo puede ampliarse hasta 12 meses cuando se decretan pruebas en el exterior, como ocurrió en este proceso.

La Corte ordenó escuchar el testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien se encuentra asilado en Nicaragua.

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Manzur y Manrique hacen parte del grupo de congresistas procesados dentro de la investigación por el escándalo de la UNGRD, relacionado con el presunto ofrecimiento de beneficios y contratos a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso.

En esta misma causa también están Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz.

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El expediente hace parte de las investigaciones que surgieron tras las denuncias sobre el presunto direccionamiento de contratos y el pago de sobornos con recursos de la UNGRD, en las que aparecen mencionados exfuncionarios del Gobierno, congresistas y otros particulares.

Con esta decisión, la Corte mantiene vigente la medida de aseguramiento contra Manzur y Manrique.

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Caso Wadith Manzur. Suministrada.

Caso Wadith Manzur y Karen Manrique. Suministrada.