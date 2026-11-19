La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, del municipio de Caramanta, Antioquia, emitió un comunicado público en el que desconoce la validez del diploma y el acta de grado que presenta Luz Verónica Estrada Holguín.

De acuerdo con el documento, luego de revisar los libros de registro y las actas de evaluación, el plantel determinó que la ciudadana no culminó sus estudios de educación media en esa institución. Además, señaló que, según sus registros curriculares, durante el año lectivo 2017 se encontraba matriculada en octavo grado en calidad de estudiante repitiente.

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El colegio calificó de falsos e ilegales los documentos que se exhiben a nombre de Estrada Holguín y aseguró que estos no corresponden a sus archivos oficiales.

Ante esta situación, la institución informó que ya notificó formalmente a las autoridades competentes y a la Gobernación de Antioquia para que se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias por posibles hechos relacionados con falsedad en documento y suplantación.



Finalmente, advirtió que cualquier documento que certifique la culminación de estudios de esta ciudadana no cuenta con validez ante la institución.