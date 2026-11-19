La Red de Veedurías radicó formalmente una denuncia penal y una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, por la presunta falsedad relacionada con un título de ingeniera de minas que, de acuerdo con la denuncia, habría sido atribuido a la Universidad Nacional de Colombia.

La controversia tomó fuerza después de que el secretario general de la Universidad Nacional, Édgar Cortés, confirmara que la congresista nunca fue estudiante de esa institución. La certificación de la universidad abrió cuestionamientos sobre la formación académica que Estrada habría presentado y llevó a que distintos sectores políticos pidieran explicaciones sobre el caso.

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El caso se conoció días después de un debate de control político en el que el canciller Omar Bula cuestionó a la representante Estrada durante su intervención. En ese escenario, Bula le señaló que confundía el manganeso con el magnesio y también le corrigió la pronunciación de la palabra “irresponsabilidad”.

A partir de esa controversia surgieron cuestionamientos sobre la formación académica de la congresista y posteriormente se conoció la certificación de la Universidad Nacional, cuyo secretario general, Édgar Cortés, confirmó que Estrada no fue estudiante de esa institución.



La situación generó además reacciones dentro del Congreso. Después de conocerse la certificación de la Universidad Nacional, algunos congresistas solicitaron la renuncia de Estrada a su curul, mientras que el Pacto Histórico anunció que su comité de ética revisaría el caso.

En paralelo, se conoció que en la Fiscalía cursan tres indagaciones ,una de 2024 y dos de 2026, por el presunto delito de falsedad en documento. Estos procesos iniciaron en 2024, antes de su llegada al órgano legislativo, y en el marco de los mismos rindió interrogatorio este año.