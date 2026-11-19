La polémica por la presunta falsificación de un título universitario de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción recibió cinco denuncias relacionadas con estos hechos y deberá determinar si abre una investigación formal contra la congresista.

Las denuncias fueron presentadas por ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, la veeduría Misión Colombia Transparente y un representante del sector político, quienes solicitaron a las autoridades investigar las presuntas irregularidades en los documentos académicos de la congresista.

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Los cuestionamientos apuntan a un supuesto diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, con fecha de grado del 16 de noviembre de 2021. Sin embargo, la institución revisó sus archivos físicos y digitales y aseguró que no encontró registros de que Estrada fuera egresada de ese programa.

A esto se suma la tarjeta profesional que, supuestamente, la acreditaba como ingeniera. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, habría confirmado que no expidió ese documento, lo que también generó cuestionamientos sobre la autenticidad de las credenciales académicas.



El expediente quedó a cargo de la magistrada de la Sala de Instrucción Susana Quiroz Hernández, quien deberá estudiar las cinco denuncias y los elementos aportados para establecer si existen méritos para abrir una investigación formal.

Por ahora, la recepción de las denuncias no implica una vinculación formal de la congresista a un proceso penal.

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Activan Comité de Ética para revisar el caso

Entretanto, el Pacto Histórico activó su Comité de Ética para revisar el caso y determinar posibles responsabilidades dentro de la colectividad.