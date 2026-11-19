Que las necesidades de las regiones se escuchen y se conviertan en obras e inversiones es lo que buscan las ciudades intermedias de Colombia. La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) presentó diez propuestas ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el propósito de que sean tenidas en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y que los recursos del Gobierno Nacional también respondan a las necesidades de estos territorios.

Las propuestas fueron construidas junto a alcaldesas y alcaldes de diferentes municipios, teniendo en cuenta las necesidades que han identificado en sus comunidades y las dificultades que enfrentan diariamente sus habitantes. Entre los principales temas está la necesidad de mejorar las vías secundarias y terciarias, especialmente aquellas que conectan las ciudades con las zonas rurales y los municipios vecinos, pues estas carreteras son fundamentales para facilitar la movilidad y conectar a las comunidades.

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También se busca que el próximo Plan Nacional de Desarrollo contemple inversiones para mejorar los acueductos, hospitales, terminales de transporte y otras obras de infraestructura que necesitan las regiones. A esto se suman propuestas relacionadas con la seguridad, la justicia, la atención e integración de la población migrante y el fortalecimiento de los equipos de trabajo de las alcaldías, para que puedan responder mejor a las necesidades de sus habitantes.

DNP y Asointermedias acuerdan trabajar unidos por las iniciativas de las ciudades intermedias de Colombia.



La Asociación presentó diez iniciativas construidas con alcaldesas y alcaldes, acordó la instalación de una mesa técnica y participará en la construcción del articulado del… — Asointermedias (@asointermedias) November 18, 2026

Otro de los asuntos que se puso sobre la mesa fue la importancia de los puertos y aeropuertos regionales. Asointermedias y el DNP acordaron promover un diálogo con las autoridades aeroportuarias para revisar qué necesitan estas infraestructuras y encontrar oportunidades para mejorarlas y fortalecer la conexión entre las regiones. Además, se planteó incluir en el programa Caminos del Tigre los corredores que comunican las ciudades con sus zonas rurales y municipios cercanos.



Los acuerdos se alcanzaron durante una reunión con el director general del DNP, Julián Buitrago Arango, allí también se definió la creación de una mesa técnica conjunta y la participación de Asointermedias en la elaboración del documento del Plan Nacional de Desarrollo que será presentado ante el Congreso de la República.

El director ejecutivo de la Asociación, Santiago Ospina, destacó la importancia de que las decisiones del país se construyan escuchando a los gobiernos locales y a las comunidades.

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Como parte de este trabajo, también se buscará realizar un encuentro nacional de ciudades intermedias durante las audiencias públicas del Plan Plurianual de Inversiones, un espacio en el que se discutirán las inversiones que necesita el país. Desde Asointermedias esperan que estas diez propuestas tengan un lugar en la hoja de ruta del Gobierno Nacional y que las necesidades de sus municipios se conviertan en proyectos, obras y soluciones concretas para sus habitantes.