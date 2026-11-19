La Superintendencia Financiera de Colombia hizo un llamado de atención a las compañías aseguradoras para que cumplan con sus obligaciones frente a los ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

A través de la Carta Circular 78 del 18 de noviembre de 2026, la entidad reiteró a las aseguradoras el deber de gestionar los siniestros y avanzar en el pago de las indemnizaciones a los consumidores financieros que resultaron afectados por el evento sísmico.

Carta Circular 78 | SFC reitera a las aseguradoras el deber de gestión de los siniestros y pago de indemnizaciones. pic.twitter.com/BY4G256AUR — Superfinanciera (@SFCsupervisor) November 19, 2026

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La Superfinanciera señaló que, si bien se ha registrado un incremento en el pago de los siniestros como resultado de las diferentes actividades de supervisión adelantadas, los niveles alcanzados todavía no responden a las necesidades de la totalidad de las personas afectadas.

Por esta razón, la entidad insistió en que las compañías deben continuar con la gestión de las reclamaciones y el cumplimiento de sus obligaciones, con el propósito de garantizar que los ciudadanos que cuentan con una póliza y sufrieron afectaciones reciban las indemnizaciones correspondientes.



La circular busca reiterar la responsabilidad de las aseguradoras frente a los damnificados y la necesidad de avanzar en la atención de los reclamos pendientes.