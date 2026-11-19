El director del Dapre, Carlos Ríos, firmó una circular en la que pide a los ministerios y entidades priorizar el trabajo presencial este jueves, día en el que fueron convocadas las manifestaciones de la oposición.

“Para el jueves 19 de noviembre de 2026 se exhorta a las entidades públicas del orden nacional, central y descentralizado, a priorizar la asistencia presencial de sus servidores públicos y el cumplimiento integral de la jornada laboral, de conformidad con sus competencias, modalidades de trabajo y situaciones administrativas legalmente autorizadas”, señala el documento.

Carlos Ríos, director del DAPRE, durante un Consejo de Seguridad realizado en Tunja. Foto: Presidencia.

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Además, Ríos advierte que las fallas injustificadas deberán ser denunciadas ante las autoridades competentes.

“Se insta a los representantes legales y jefes de Talento Humano a verificar el cumplimiento de los deberes laborales y a poner las ausencias injustificadas en conocimiento de las autoridades competentes, cuando exista mérito para ello, conforme a la Ley 1952 de 2019 y con garantía del debido proceso”, se lee en el documento.



El presidente Abelardo De La Espriella publicó este jueves un video en el que hace un recorrido por Bogotá y envía un mensaje a los ciudadanos para que salgan a cumplir con sus labores diarias, pues asegura que las autoridades van a garantizar la seguridad.