En medio de la polémica generada por la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el presidente de la República sobre presuntas irregularidades en contratos que superan los 119.000 millones de pesos en Barrancabermeja, el alcalde de este municipio, Jonathan Vásquez, salió en su defensa durante una entrevista radial. El mandatario local rechazó los señalamientos del jefe de Estado relativos a la adjudicación de procesos a través del fondo mixto Foncolombia y al contratista Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido en la región como "el bachiller".

Defensa ante la denuncia y acusaciones de persecución política

El diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Jonathan Vásquez calificó la acción judicial del jefe de Estado como una represalia motivada por discrepancias políticas. “Lo primero es que es increíble que denuncien a un alcalde por hacer las obras, ¿no?”, aseveró el mandatario local al responder sobre los cuestionamientos a la contratación de su administración.

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Según Vásquez, la motivación central de la denuncia radica en que su esposa ha realizado una marcada oposición desde el Congreso de la República y en que él no ha accedido a “rendirle pleitesía como le han rendido otros alcaldes”.

Asimismo, el mandatario cuestionó la postura del Gobierno Nacional frente a anteriores administraciones de la ciudad. Vásquez recriminó que el presidente no haya denunciado al exalcalde Alfonso Eljach, a quien atribuye haber dejado obras inconclusas de gran envergadura como el malecón de Barrancabermeja. En su concepto, existe una justicia selectiva donde “lamentablemente aquí lo que veo es que el presidente está utilizando la justicia para perseguir a las personas que no estamos de acuerdo o que nos atrevemos a cuestionar algunas de sus decisiones”.



Manejo de recursos de regalías y el rol de Foncolombia

Respecto a la controversia por el traslado y ejecución de recursos provenientes de las regalías mediante la entidad Foncolombia, el alcalde sostuvo que dicha actuación se encuentra amparada bajo la Ley 2056 de 2020. Vázquez explicó que se recurrió a esta figura externa para evitar recargar administrativamente a la alcaldía, la cual arrastraba sanciones e indicadores de gestión por debajo de los 60 puntos heredados del gobierno previo. “Yo todo lo contrario, por ser transparente, delego y entrego esa contratación porque a mí lo que me interesa es que las obras se hagan y se están haciendo en Barrancabermeja”, argumentó el funcionario.

Frente a las sospechas de favoritismo hacia el contratista Jorge Humberto Argüello Beltrán en licitaciones con un único oferente, el alcalde negó tener injerencia o control sobre las decisiones internas del fondo. Vázquez enfatizó que Fon Colombia es una entidad autónoma y que los pagos contratados están condicionados estrictamente al avance físico de los trabajos. En ese sentido, desestimó los señalamientos sobre desvío de fondos para campañas electorales al afirmar que “estos contratos no tuvieron anticipo... eso que dice el presidente que se adjudicaron contratos para sacar la plata para campañas políticas es literalmente imposible” y calificó tales versiones como “totalmente salido de los cabellos”.

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Investigaciones de la Personería y cuestionamientos sobre contratistas

La gestión contractual también afronta indagaciones a nivel local, incluyendo actuaciones de la Personería de Barrancabermeja sobre cuatro proyectos de inversión que suman más de 107.000 millones de pesos, así como el papel desempeñado por la secretaria privada Ingrid Juliet Armesto Salgado al firmar contratos como alcaldesa encargada durante una suspensión del titular. Al respecto, Vásquez manifestó que se trata de una persecución promovida por sectores políticos locales y reiteró su disposición a que los organismos de control revisen los procesos.

Sobre su relación con Argüello Beltrán, el mandatario admitió saber quién es por ser un empresario de amplia trayectoria en la región con contratos en diversas entidades y en Ecopetrol, pero negó haber sostenido reuniones privadas con él. Ante preguntas sobre imágenes que los ubican en un mismo evento público, el alcalde puntualizó que coincidir en espacios masivos como el concierto de Carlos Vives no demuestra ninguna irregularidad.

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Escuche aquí la entrevista: