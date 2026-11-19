La Universidad Nacional de Colombia confirmó que la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, nunca fue estudiante de la institución. Así lo afirmó este jueves Édgar Cortés, secretario general de la universidad, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, en medio del escándalo por el presunto título falso de ingeniera de minas y metalurgia que la congresista habría presentado.

Según explicó Cortés, la universidad aplicó su protocolo de verificación de títulos, que permite establecer con el número de cédula si una persona es o ha sido estudiante, o si egresó de la institución. “Una vez hecha la verificación, se identifica que esa persona con su número de cédula no fue estudiante de la universidad, y hasta ahí es lo que podemos verificar”, señaló.

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Ante la pregunta de si, además de no tener título, la representante nunca pasó por las aulas de la Universidad Nacional, el funcionario respondió de forma tajante: “Sí señor, así es”.

Universidad Nacional: el diploma de Luz Verónica Estrada no corresponde a la institución

El secretario general precisó que su función es certificar la autenticidad de los documentos que expide la universidad y que, en este caso, la conclusión es que los documentos atribuidos a la congresista no son de la institución. “Mi papel como secretario general es certificar que los documentos expedidos corresponden a documentos propios de la universidad. Y en este caso, lo que podemos certificar es que no lo son”, afirmó.



Uno de los elementos más llamativos que reveló Cortés es que el número del diploma no coincide con la fecha que aparece en el documento. Según dijo, ese consecutivo corresponde a una persona que se graduó en 2011: “O sea, ella cogió, cogió un cartón falso de agosto de 2011”.

Sobre las calificaciones que aparecen en los certificados cuestionados, el funcionario indicó que no tenía el documento a mano, pero sostuvo que se trata de “unas notas atípicas en la universidad”, poco frecuentes incluso entre estudiantes destacados.

Este es el diploma señalado como falso de la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada. El documento aparece expedido por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con fecha del 16 de noviembre de 2021. Foto: X @JenniferPedraz

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Así funciona la verificación de títulos en la Universidad Nacional

Cortés defendió la solidez de los mecanismos de control de la institución y aseguró que un diploma de la Universidad Nacional “no es solamente un cartón”. Explicó que detrás de cada grado hay una cadena de actos administrativos: los estudiantes que van a graduarse pasan por el consejo de facultad, que verifica el cumplimiento de requisitos y créditos, y de allí sale un acta que es el primer soporte del título.

“El diploma, pues tenemos un diploma en físico que tiene marca de agua, que tiene una cantidad de mecanismos porque esto es un título valor”, detalló. Añadió que estos documentos son elaborados por una firma especializada y que existe, además, una forma electrónica de verificarlos.

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Universidad Nacional denunciará ante la Fiscalía

El secretario general explicó que, cuando se detecta un caso de este tipo, el protocolo establece oficiar a la oficina jurídica de la sede correspondiente, en este caso la de Medellín, que procede a interponer la denuncia ante la Fiscalía.

Sobre el momento de esa denuncia, indicó que es probable que ya se haya presentado, porque el documento de la universidad se expidió en octubre del año pasado. “Pero de no ser así, pues lo haríamos en el día de hoy”, afirmó.

Cortés relató que esa verificación se hizo a solicitud del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, posiblemente para confirmar la autenticidad de la tarjeta profesional. La universidad respondió que, tras revisar sus documentos, el archivo histórico y el sistema, no encontró un diploma expedido a nombre de la congresista. La respuesta quedó en una carta del 23 de octubre de 2025, firmada por la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín, tras una solicitud de verificación recibida el 16 de octubre; según la información conocida, la congresista habría presentado una copia de un diploma con fecha del 16 de noviembre de 2021.

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Ante la posibilidad de que exista una red dedicada a la venta de títulos falsos, el funcionario evitó pronunciarse y dijo que corresponderá a las autoridades investigar. Sin embargo, reconoció que este tipo de casos se han presentado antes: “Es lamentable, y no es la primera vez. Esperábamos que fuera la última”.

“Es un dolor en el corazón”: la reacción de la Universidad Nacional

Cortés, epidemiólogo clínico egresado de la Universidad Nacional, contó que lleva 45 años vinculado a la institución, 36 de ellos como profesor, y casi 10 meses en la Secretaría General. Aseguró que nadie en la universidad ha manifestado conocer a la congresista y que la institución activó su red de información tras enterarse del caso.

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“Como universidad sentimos gran, gran tristeza, pues porque el diploma de un egresado de la universidad es la expresión de todo el trabajo, del esfuerzo que hizo el estudiante, que hizo la universidad y que hace el país, porque la Universidad Nacional es patrimonio de todos los colombianos”, expresó. Y agregó: “Sí genera pues risa entender, escuchar este tipo de cosas, pero sí es una amargura, es un dolor en el corazón”.

Contexto: el caso de la representante Luz Verónica Estrada

La polémica estalló días después de que la congresista protagonizara un cruce con el canciller Omar Bula en un debate de control político. El canciller participó el martes 17 de noviembre en ese debate en la Comisión Segunda de la Cámara, donde Bula le señaló que confundía el manganeso con el magnesio y le corrigió la pronunciación de la palabra “irresponsabilidad”.

Tras conocerse la respuesta de la universidad, la representante Jennifer Pedraza pidió que Estrada renuncie a su curul y se defienda sin ejercer el cargo, como informó Blu Radio. A su vez, el Pacto Histórico solicitó a su comité de ética investigar las denuncias por la presunta presentación de documentos académicos falsos, aunque pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Además, la información conocida indica que Estrada habría cursado materias en la Facultad de Minas en 2016, mientras que su grado de bachiller figura en noviembre de 2017. La congresista fue contratista de la DIAN durante la dirección de Luis Eduardo Llinás.

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Por ahora, la Universidad Nacional de Colombia mantiene que la representante no figura en sus registros como estudiante ni como egresada, y que el caso queda en manos de la Fiscalía y de las demás autoridades competentes.