La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir una investigación disciplinaria contra el juez de control de garantías de Antioquia que legalizó la captura de alias ‘Primo Gay’, señalado de pertenecer a una estructura criminal que opera en el departamento. La decisión busca establecer si el funcionario habría incurrido en una presunta extralimitación de funciones durante la audiencia.

La investigación está relacionada con los pronunciamientos que realizó el juez sobre la exhibición pública de personas capturadas y la intervención del presidente Abelardo De La Espriella en los hechos. El mandatario protagonizó un momento de tensión al enfrentarse verbalmente con alias ‘Primo Gay’, quien permanecía detenido.

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Durante ese encuentro, De La Espriella se dirigió al capturado y lo calificó de "miserable, asesino despreciable". La actuación del jefe de Estado y la exposición pública del detenido fueron algunos de los asuntos sobre los que se habría pronunciado el juez durante la diligencia judicial.

Atención: La Comisión de Disciplina Judicial ordenó abrir investigación disciplinaria contra el juez de control de garantías de Antioquia que legalizó la captura de alias “Primo Gay”, por presunta extralimitación de funciones al haber efectuado pronunciamientos sobre la… pic.twitter.com/5MQmInoZX1 — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 19, 2026

La Comisión de Disciplina Judicial busca determinar si el funcionario judicial se extralimitó en sus competencias al emitir esas consideraciones. Por ahora, la apertura de la investigación no implica una sanción ni representa una declaración de responsabilidad disciplinaria contra el juez.