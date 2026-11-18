El presidente Abelardo De La Espriella negó que haya rechazado una propuesta de Estados Unidos para desarrollar operaciones militares conjuntas contra organizaciones narcotraficantes y grupos narcoterroristas en territorio colombiano.

La afirmación se produjo después de que el diario The New York Times publicara un artículo en el que aseguró que Colombia había descartado un plan de cooperación militar impulsado por la administración de Donald Trump. A través de su cuenta de X, el mandatario calificó esa información como falsa

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"No he rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump", escribió el mandatario colombiano.

En su pronunciamiento, De La Espriella insistió en que las relaciones entre Bogotá y Washington se mantienen sólidas, especialmente en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga. Según explicó, las solicitudes de cooperación presentadas por Colombia tienen como propósito fortalecer las capacidades de la fuerza pública y no permitir el despliegue de tropas extranjeras en el país.



"Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra fuerza pública", señaló.

La controversia surgió luego de que The New York Times, en un artículo publicado este 18 de noviembre, informara que De La Espriella habría manifestado en Washington su respaldo a la colaboración con el Pentágono, pero que no contaba con los votos necesarios en el Congreso para aprobar operaciones militares conjuntas. Según el periódico, funcionarios estadounidenses señalaron que el mandatario había rechazado un acuerdo conocido como Título 10, que habría permitido a las fuerzas de ese país realizar ataques aéreos y operaciones terrestres conjuntas contra organizaciones narcotraficantes dentro de Colombia.

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Frente a esa versión, el presidente colombiano sostuvo que el fortalecimiento de la cooperación militar no implica autorizar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional. Además, recordó que una decisión de esa naturaleza tendría que pasar por el Congreso de la República.

También aseguró que cualquier determinación relacionada con la cooperación internacional se adoptará respetando la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.



NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP.



Por el… pic.twitter.com/fnNnv47MbE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

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El artículo del diario estadounidense también señaló que la decisión atribuida al Gobierno colombiano habría generado cambios en la agenda del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien inicialmente tenía previsto reunirse con funcionarios colombianos en Bogotá para abordar el acuerdo militar. Pese a las diferencias sobre el alcance de la propuesta, el medio destacó que la cooperación bilateral en seguridad continúa vigente, luego de recientes ejercicios de entrenamiento y encuentros entre altos mandos militares.

Pete Hegseth durante entrega del Hércules C-130 a Colombia // Foto: Blu Radio

De La Espriella, por su parte, cerró su mensaje reiterando que la alianza entre ambos países atraviesa un buen momento y que comparten un objetivo: "Nuestra alianza con los Estados Unidos está más fuerte que nunca y tenemos un enemigo común: el narcoterrorismo".