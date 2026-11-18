El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la cooperación militar con Colombia se fortalecerá y que la entrega de un avión Hércules C-130 es apenas el comienzo de nuevos apoyos para enfrentar a las organizaciones criminales y el narcotráfico en la región.

Durante su visita a Bogotá este miércoles, 18 de noviembre, donde se reunió con el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, y parte de la cúpula militar, el funcionario estadounidense destacó la relación entre ambos países y aseguró que existe un compromiso de trabajar conjuntamente para combatir lo que denominó el narcoterrorismo.

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Hegseth señaló que la alianza militar entre Colombia y Estados Unidos tiene varias décadas de historia, pero sostuvo que actualmente se está profundizando gracias al acercamiento entre los gobiernos de Donald Trump y Abelardo de la Espriella.

“Estamos aquí hombro a hombro con ustedes”, manifestó el secretario, quien insistió en que ambos países comparten el objetivo de garantizar la seguridad de sus comunidades y enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.



Uno de los mensajes centrales de Hegseth durante la jornada fue que Washington está dispuesto a ampliar el apoyo que entrega a Colombia para fortalecer las capacidades de su Fuerza Pública.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos X: @SecWar

Durante la ceremonia de entrega del Hércules C-130, el funcionario mencionó que la cooperación podría incluir asistencia en inteligencia, aeronaves, logística, transporte aéreo y otras capacidades militares que permitan mejorar las operaciones contra los carteles de la droga.

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De hecho, le preguntó directamente al ministro de Defensa qué otras capacidades necesita Colombia para avanzar en esta lucha.

“¿Qué más podemos hacer para ayudarlos? ¿De qué otra manera podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos acompañarlos en esta alianza concreta?”, expresó Hegseth.

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El secretario también aseguró que la entrega de esta aeronave representa el inicio de una cooperación que podría ampliarse. “Y esto es apenas el comienzo”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de respetar la soberanía de cada país en medio de la cooperación militar.

Hegseth aseguró que las acciones conjuntas deben desarrollarse dentro de las fronteras, las constituciones y las leyes de cada nación. También planteó la necesidad de que los 19 países que integran la Coalición de las Américas contra los Carteles (ACCC) compartan información de inteligencia, capacidades logísticas y mecanismos de coordinación para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

Pete Hegseth durante entrega del Hércules C-130 a Colombia // Foto: Blu Radio

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“Lo que nos permite hacer la Coalición de las Américas contra los Carteles es unirnos, trabajar juntos para cerrar esos espacios y vacíos, y luego compartir inteligencia, logística, sostenimiento, sedes de mando y capacidades de control y dirección de operaciones”, explicó.

Durante sus declaraciones, el secretario de Guerra también hizo referencia a la relación entre los presidentes Donald Trump y Abelardo de la Espriella, y aseguró que nunca antes habían tenido un liderazgo con esa disposición para trabajar conjuntamente en materia de seguridad.

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"Simplemente, no habíamos tenido el tipo de liderazgo que tenemos ahora con el presidente Trump y con su presidente, a quien nuestro mandatario siempre llama el tigre. Nunca habíamos tenido un liderazgo tan fuerte, firme y claro, dispuesto a trabajar hombro a hombro para garantizar que llevemos el combate directamente a los narcoterroristas y a ese enemigo que es el narcotrafico”, dijo.

Según Hegseth, ambos mandatarios tienen la voluntad de construir una alianza para enfrentar a los narcoterroristas y fortalecer la cooperación entre sus respectivos países.

El funcionario reiteró que Estados Unidos acompañará a Colombia en esta estrategia y aseguró que su país quiere contribuir a que los colombianos puedan vivir en comunidades seguras, con instituciones capaces de enfrentar las amenazas criminales.