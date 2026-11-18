La muerte de Alicia Graham Sardi, ocurrida el 17 de agosto de 2021 y catalogada inicialmente como un deceso por causas naturales a raíz del cáncer, ha dado un giro definitivo tras salir a la luz evidencias que indican que la mujer fue envenenada con talio. El abogado penalista David Espinosa, representante de los hermanos de la víctima, confirmó en Mañanas Blu, que hoy existe la convicción objetiva de que la causa de su fallecimiento no fue la enfermedad, sino la ingesta de dicho metal pesado.

Dos expedientes judiciales y el rastro del talio

Actualmente la Fiscalía General de la Nación adelanta dos investigaciones paralelas que vinculan tragedias dentro del mismo entorno familiar. Por un lado, se encuentra el proceso por el homicidio de dos menores de edad mediante frambuesas contaminadas con talio, expediente en el cual se señala como principal sospechosa a Zulma Guzmán, quien permanece detenida en el Reino Unido.

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Por otro lado, se reactivó la indagación sobre el fallecimiento de Alicia Graham. Frente a este último expediente, el abogado Espinosa fue enfático en deslindar responsabilidades directas por el momento: "En el caso de Alicia Graham no existe esa certeza. Lo único que nosotros hoy tenemos claro en el caso de Alicia Graham es que su muerte sí fue consecuencia de envenenamiento con talio".

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El examen médico oculto y la cremación

De acuerdo con el apoderado de la familia, Alicia Graham se encontraba en remisión de cáncer a inicios de 2021 cuando comenzó a manifestar una sintomatología diferente, por lo cual su médica tratante ordenó un examen de laboratorio específico para talio en la Clínica Santa Fe. Aunque los resultados procesados fueron positivos para la presencia de la toxina, el reporte nunca se anexó a la historia clínica.



Al no aparecer el diagnóstico positivo en los registros al momento del deceso, el médico de turno dictaminó una muerte natural por enfermedad, lo cual permitió que la familia procediera con la cremación del cuerpo sin sospechar la existencia de un crimen. Respecto a esta inconsistencia, Espinosa detalló: "El resultado de ese examen fue positivo... pero nunca se allegó a la historia clínica, se desapareció en su momento y hoy logramos recolectarlo". Asimismo, aclaró que la Fiscalía investiga si el correo con los resultados enviado por el laboratorio fue ocultado o ignorado intencionalmente en la institución médica.

Envenenamiento "gota a gota" e investigación del entorno

Tras el trágico envenenamiento de sus sobrinas cinco años después, la familia Graham contrató un investigador privado para revisar lo sucedido con Alicia. Los hallazgos mostraron claras diferencias en el modus operandi: mientras el crimen de las niñas fue fulminante y masivo, la intoxicación de Alicia fue prolongada y paulatina.

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Al contrastar ambas situaciones, el jurista explicó: "El de las niñas fue masivo... en el caso de Alicia Graham fue dosificado, fue permanente, como yo digo, como con gotero durante un tiempo prolongado, así que eso nos permite concluir o inferir que tenía que ser alguien que tuviera acceso permanente a Alicia, a los alimentos de Alicia, a los medicamentos de Alicia, alguien de su entorno más cercano".

La investigación privada impulsada por los hermanos de Alicia reveló tensiones con su cónyuge, Juan de Bedout, relacionadas con la disputada liquidación de la sociedad conyugal sobre bienes en Bogotá, Nueva York, Florida y Ubaté, así como una relación extramatrimonial documentada entre De Bedut y Zulma Guzmán. No obstante, el abogado fue cauto al señalar que estas inquietudes fueron puestas a disposición del ente investigador sin acusar formalmente al esposo, respetando las garantías procesales: "Tenemos que ser muy responsables en las conclusiones... tengo que respetar la presunción de inocencia del señor Juan de Bedout". La Fiscalía mantiene abiertas las indagaciones para esclarecer quién suministró la sustancia tóxica en 2021.

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Escuche aquí la entrevista: