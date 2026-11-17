La capital de Boyacá se vio sacudida por un caso de violencia de género que conmocionó a la opinión pública nacional tras confirmarse los detalles de un crimen perpetrado a finales de diciembre de 2025. Erika Jimena Moreno Varón, una joven madre de 22 años, fue asesinada por su pareja sentimental, quien posteriormente ocultó su cuerpo dentro de la residencia y mantuvo su rutina cotidiana durante una semana completa mientras los familiares adelantaban labores de búsqueda.

El dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por sofocación superior. Las pesquisas judiciales determinaron que el homicidio ocurrió el 29 de diciembre de 2025, fecha en la que la víctima ingresó por última vez al inmueble ubicado en el barrio Libertador, al suroccidente de Tunja.

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Siete días de búsqueda y el hallazgo en la habitación infantil

Las sospechas de los familiares se encendieron cuando la joven dejó de responder llamadas telefónicas y únicamente se comunicaba mediante mensajes de texto impersonales. José Faustino Moreno, padre de la víctima, relató que los textos no correspondían al estilo habitual de su hija, por lo que alertó a las autoridades sobre la posible manipulación del dispositivo móvil.

Tras una semana de incertidumbre, la noche del domingo 4 de enero de 2026, el padre de la joven y unidades de la Policía Nacional ingresaron al apartamento utilizando una copia de las llaves proporcionada por los arrendadores. Al inspeccionar el lugar, encontraron luces encendidas y alimentos servidos en la cocina. El cuerpo sin vida de Erika fue hallado en una habitación secundaria destinada a la hija de ambos, cubierto con una gran cantidad de prendas de vestir y juguetes infantiles.



Reconstrucción de los hechos y captura en Bogotá

El análisis de 216 horas de grabaciones captadas por cámaras de seguridad permitió a la Sijín de la Policía reconstruir los movimientos del agresor. Los registros visuales evidenciaron que Walter Camilo Medina Rojas ingresó al apartamento horas antes que la víctima el 28 de diciembre de 2025 y permaneció en el sitio tras cometer el crimen.

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Durante los siete días que transcurrieron entre el asesinato y el descubrimiento del cadáver, el sujeto continuó laborando con normalidad e incluso asistió a festividades de Año Nuevo con allegados antes de retornar a dormir a la residencia. Tras el hallazgo del cuerpo, el responsable huyó hacia la ciudad de Bogotá, donde fue localizado y capturado por uniformados de la institución policial quince días más tarde gracias al rastreo de su línea telefónica.

Audiencia judicial y sentencia condenatoria

El proceso penal avanzó el 12 de marzo de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia virtual ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja. Durante la diligencia, presidida por el juez Carlos Eduardo Bórquez Caro, el procesado se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su autoría en el delito de feminicidio agravado.

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El despacho judicial avaló la negociación y dictó una condena de 375 meses de prisión, equivalentes a 31 años y 3 meses de privación de la libertad. El sentenciado cumple actualmente dicha pena en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad El Barne, ubicado en el municipio boyacense de Cómbita, cerrando un proceso judicial que dejó consternada a la comunidad por la sevicia y frialdad con la que se ejecutaron los hechos.