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Blu Radio  / Judicial  / Juez pidió examinar expresiones “despectivas” del presidente De La Espriella hacia alias 'Primo Gay'

Juez pidió examinar expresiones “despectivas” del presidente De La Espriella hacia alias 'Primo Gay'

El mandatario, que confrontó al cabecilla del Clan del Golfo en la ciudad de Montería, habría afectado la dignidad humana de Neider Yesid Uñates.

Juez pide examinar las palabras despectivas de De La Espriella
Juez pide examinar las palabras despectivas de De La Espriella
X Abelardo De La Espriella
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

En las últimas horas quedó legalizada la captura de alias 'Primo Gay' y uno de sus hombres de confianza, ambos detenidos en el municipio de Briceño, en el norte antioqueño.

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Sin embargo, durante la primera audiencia llamó la atención que el juez ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la confrontación del presidente Abelardo De La Espriella.

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Hay que mencionar que alias 'Primo Gay' fue llevado hasta la ciudad de Montería, donde fue confrontado por el mandatario, quien le dijo: “Miserable asesino despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Asesino de asesinos. Lo vamos a meter en alta mar, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”.

Tras estas palabras, el juez pidió que se examinaran las presuntas expresiones “totalmente despectivas” que habría usado el presidente De La Espriella cuando habló con el cabecilla del Clan del Golfo en el departamento de Córdoba.

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“Examine las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos Neider Uñate López y Henry Herrón Serna, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, aseguró el juez.

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Además, también se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si es necesaria la identificación de los funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la exhibición de los capturados ante los medios de comunicación.

Por ahora, se ha conocido que la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra alias 'Primo Gay' y su hombre de confianza será programada para los próximos días.

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