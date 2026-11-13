Juez rechaza tiempo adicional pedido por Sandra Ramírez: este viernes se desarrolla su versión libre

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de aplazar por 30 días hábiles la continuación de la versión voluntaria de Sandra Ramírez Lobo Silva, en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de las antiguas Farc.

La petición fue presentada por el abogado de Ramírez, Camilo Fagua, quien argumentó que tenía compromisos judiciales e institucionales que le impedían asistir a la diligencia programada para el jueves 12 de noviembre.

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Entre las razones expuestas por la defensa estaba otra audiencia ante la JEP, relacionada con medidas cautelares de protección para comparecientes forzosos, así como la atención de otros requerimientos judiciales.

Sin embargo, la magistratura aceptó el aplazamiento únicamente por esta vez y determinó que la diligencia se reanudaría este viernes 13 de noviembre, a las 2:00 de la tarde. De esta manera, negó la posibilidad de trasladarla hasta dentro de los siguientes 30 días hábiles.



Jurisdicción Especial para la Paz Foto: JEP.

La JEP advirtió al abogado que deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar su asistencia y señaló que no puede permitir que la disponibilidad de la defensa genere nuevas demoras en el proceso. También recordó la importancia de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, dentro de los tiempos de la justicia transicional.

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Cabe destacar que la comparecencia de Sandra Ramírez comenzó el pasado 4 de noviembre y se extendió durante ocho horas. En esa primera sesión respondió preguntas sobre su trayectoria y los roles que desempeñó en las antiguas Farc, así como sobre patrones de violencia sexual y reproductiva al interior de esa guerrilla.

Una vez concluya la versión voluntaria, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones frente a la información entregada por la compareciente.