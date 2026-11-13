Alicia Graham pidió prueba de polígrafo a su círculo cercano por sospechas de envenenamiento

La familia de Alicia Graham presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra su viudo, Juan de Bedout Vargas, por el presunto envenenamiento sistemático que habría causado la muerte de la mujer el 17 de agosto de 2021 y por una supuesta manipulación de las circunstancias en las que se estableció su fallecimiento. El caso quedó en manos de un fiscal de la Unidad de Vida y la denuncia está acompañada de documentos médicos, chats, entrevistas y mensajes de voz.

Uno de los principales elementos aportados es un examen toxicológico de orina practicado a Alicia Graham, en el que se reportó una concentración de talio. La familia sostiene que el resultado fue remitido a la clínica el 14 de agosto, tres días antes de la muerte de Graham, pero que no aparece registrado en la historia clínica oficial que posteriormente les fue entregada.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia, la muerte de Alicia Graham fue reportada como natural, asociada a un cáncer, y su cuerpo fue cremado sin que se practicara una necropsia. Por esta razón, los familiares consideran relevante establecer qué ocurrió con el resultado toxicológico, quiénes tuvieron conocimiento de este y por qué no habría quedado incorporado en la historia clínica que recibieron.

A estos elementos se suma la solicitud de Alicia Graham durante y al regresar de un viaje a Europa, manifestando su intención de contratar a un investigador privado y de someter a pruebas de polígrafo a personas de su entorno cercano. Para la familia, estos elementos hacen necesario establecer qué sabía la mujer sobre la posibilidad de estar siendo envenenada, a quién se lo comunicó y qué actuaciones se realizaron antes de su muerte.



“Nuevamente se comunica con el doctor Porto para manifestarle que sus dolores se habian incrementado, que casi no podía caminar, que el medicamento no le hacia ningún efecto y que seguro se trataba nuevamente de talio (mensajes del 7 de julio, 10 de julio, y 11 de julio de 2021). Paralelamente, se comunicó con su hermana para que la ayudaran a investigar a sus empleados para determinar si alguno podía estar involucrado en el envenenamiento. Inexplicablemente, y a pesar de su grave y angustiante sintomatología, en el viaje a Europa no fue llevada por su esposo a que recibiera atención médica pese a que varias personas le Insistieron que lo hiciera”.

Adicionalmente se lee “Una vez regresan al país el 29 de julio de 2021, se queda en la residencia de una pariente y definió no regresar a su casa hasta que se adelantaran las investigaciones correspondientes“.

Publicidad

El abogado penalista Wilson Ruiz, quien conoce el proceso y analizó la denuncia, explicó que ahora corresponde a la Fiscalía verificar cada uno de los elementos aportados. “En Colombia, cualquier persona puede presentar una denuncia porque considere que se ha cometido un delito y puede señalar un responsable o no señalarlo. En este caso, se acompaña con la denuncia que presentan los hermanos de Alicia Graham Sardi, unos datos muy interesantes que es importante poner en contexto. Lo 1º es que Alicia sabía que la estaban envenenando, lo había comentado, no solo con su médico tratante, sino con algunos personas cercanas a ella. Eso va a ser muy importante, porque la fiscalía tendrá que corroborar esa información, y para ello deberá citar a entrevista a estas personas que están señaladas que tenían esa información, igual que al médico”, señaló.

Juan De Bedout Foto: El Espectador

Ruiz agregó que también deberán establecerse las circunstancias en las que se produjo la atención médica de Alicia Graham y el conocimiento que habría tenido su esposo sobre lo que ella manifestaba. “La denuncia dice que hay personas que pueden corroborar esa información. Entonces, ¿qué va a pasar? La Fiscalía General de la Nación abre un proceso en indagación preliminar, que es lo que se hace cuando llega una noticia criminal, va a generar un trabajo metodológico para que se verifique esa información”, explicó.

Publicidad

El abogado destacó además que la denuncia de los familiares no parte únicamente de los documentos que fueron recopilados recientemente, sino que está acompañada de una investigación privada realizada por una firma de abogados contratada por la familia Graham Sardi, a cargo del abogado David Espinosa.

“Esta denuncia está acompañada de una investigación privada que hizo la firma de abogados contratada por la familia Graham Sardi, a cargo del doctor David Espinosa, y eso es muy importante, porque la Fiscalía no va a empezar desde 0 su investigación, va a empezar con un año de investigación que llevara la familia Graham, y eso es muy relevante al momento de un proceso penal en una investigación temprana”, sostuvo Ruiz.

En su análisis, Wilson Ruiz también se refirió al proceso que enfrenta Zulma Guzmán en la solicitud de extradición relacionada con la investigación por la muerte de las dos menores que habrían sido intoxicadas con talio. El abogado explicó que la audiencia prevista en Reino Unido fue aplazada para febrero y que el magistrado encargado del proceso deberá evaluar si procede la extradición y si Colombia ofrece las garantías necesarias para que Guzmán sea juzgada con respeto por el debido proceso y sus derechos fundamentales.

Publicidad

Ruiz cuestionó además el manejo de algunos elementos presentados durante las audiencias de extradición. “Desafortunadamente, estas audiencias se estaban esperando hace 5 meses, y por varios errores que yo le atribuyo a la Fiscalía por una falta de coordinación, se empezaron a presentar unos informes, como, por ejemplo, el allanamiento del locker del Club del Nogal, donde se encontró el Talio, que une a Zulma Guzmán con esas frambuesas bañadas de chocolate y contaminadas con talio, que le causaron la muerte a las menores”, afirmó.

Según su explicación, la presentación de esos elementos durante las audiencias habría generado dificultades para su análisis oportuno por parte del magistrado y de las partes. “Pero para el magistrado resultó, muy sorpresivo que se le llevara prácticamente en la audiencia, que no hubiera tenido tiempo ni él , ni las partes de estudiarlo. Por eso se empiezan a malograr esas audiencias y se empiezan a aplazar”, señaló.

Publicidad

Sobre la eventual imputación en Colombia, Ruiz consideró poco probable que se realice este año y planteó que, desde su perspectiva, sería conveniente esperar a que avance el trámite de extradición. “Yo veo muy improbable que este año se pueda hacer esa audiencia de imputación por todas las circunstancias que se están dando, pero más aún, a mí me parece, desde mi conocimiento del caso, que se debería esperar que se haga la solicitud de extradición, que la aprueben y la envíen a Colombia, y hacerle la audiencia de imputación acá”, concluyó.