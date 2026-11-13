Fiscalía amplía imputación a señalados por muerte y desaparición de ingeniero Camilo Peláez

La Fiscalía General de la Nación amplió la imputación contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’, señalados de participar en la retención, las agresiones y el posterior ocultamiento del cuerpo del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en hechos ocurridos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Los procesados son Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’; Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’; y Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos adicionó a los tres el agravante al delito de desaparición forzada.

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Además, por su presunta participación en los hechos que causaron la muerte del profesional, a Tobón Correa y Castillo les fue imputado el delito de homicidio agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.

La investigación de la Fiscalía establece que el ingeniero forestal se encontraba realizando labores para una empresa pública cuando habría sido interceptado por los integrantes de la estructura delincuencial. Según la hipótesis del ente acusador, los hombres lo habrían amenazado con armas de fuego y elementos cortopunzantes, lo habrían agredido y posteriormente obligado a subir a un camión que se dirigió hacia un inmueble.



Fiscalía

A medida que avanzaron las labores investigativas, la Fiscalía incorporó declaraciones de otros posibles implicados en los hechos. Esas versiones señalan que la víctima habría sido asesinada y posteriormente sepultada. Meses después, de acuerdo con esas declaraciones, el cuerpo habría sido exhumado y finalmente arrojado al río San Andrés.

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Dentro de la investigación, las autoridades atribuyen diferentes actuaciones a los tres procesados. Alias ‘Willy’ habría participado en las acciones de intimidación y en los golpes contra la víctima utilizando un arma de fuego, mientras que alias ‘300’ y alias ‘El Paisa’ son señalados de haberle causado las lesiones mortales con un objeto contundente cuando, de acuerdo con la hipótesis investigativa, se encontraba en estado de indefensión.

La Fiscalía considera que estas actuaciones permiten ampliar la imputación inicialmente formulada contra los tres procesados y establecer una participación diferenciada en los hechos investigados, tanto en la desaparición del ingeniero forestal como en el caso del homicidio que se atribuye a dos de ellos.

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Los tres procesados permanecen privados de la libertad en diferentes centros carcelarios desde julio de este año, cuando fueron realizadas las audiencias concentradas posteriores a sus capturas.