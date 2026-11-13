Policía captura en Bogotá a alias ‘El Temible’, señalado cabecilla de ‘Los Pachenca’

El procedimiento se realizó en el sector de La María, durante actividades de patrullaje, registro y control. Al verificar sus antecedentes, los uniformados encontraron una orden judicial en su contra por los presuntos delitos de extorsión agravada tentada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

De acuerdo con el teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de la Policía de Ciudad Bolívar, el detenido presuntamente coordinaba desde Ciénaga actividades criminales, entre ellas homicidios.

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Alias ‘El Temible’ registra antecedentes por homicidio, fuga de presos, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. Después de su captura quedó a disposición de las autoridades judiciales para el cumplimiento de la pena correspondiente.

Fueron enviados anoche a la cárcel los diez integrantes de la estructura delincuencial V-For, capturados durante la operación Kratos en Bogotá, el operativo que lideró el presidente Abelardo De La Espriella.



Entre ellos está alias ‘Mailo’, el ciudadano venezolano que es señalado de lanzar una granada frente a un bar del barrio Santa Fe, ataque que dejó un muerto y seis personas heridas.

La investigación, adelantada durante nueve meses por la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Sijín y la Sipol, en coordinación con la Fiscalía, permitió establecer que la organización operaba en el barrio Santa Fe y que utilizaba puestos ambulantes de venta de tintos como fachada para distribuir drogas y coordinar actividades criminales.