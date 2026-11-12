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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Presidente Abelardo De La Espriella lideró operativo contra bandas criminales en Bucaramanga

Presidente Abelardo De La Espriella lideró operativo contra bandas criminales en Bucaramanga

El despliegue contó con dos helicópteros de la Policía y la participación del CTI, el Ejército y el Gaula. Fueron intervenidas estructuras señaladas de narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella.
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Un amplio operativo contra organizaciones criminales se desarrolló durante la madrugada de este jueves en Bucaramanga, bajo la coordinación del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo de manera sorpresiva en la capital santandereana para acompañar las acciones de las autoridades.

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El despliegue se concentró principalmente en el norte de la ciudad y contó con el apoyo de dos helicópteros de la Policía Nacional. En los procedimientos participaron unidades de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y el Gaula.

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De acuerdo con la información preliminar, las acciones estuvieron dirigidas contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Entre las organizaciones intervenidas estarían las conocidas como Los del Sur y San Rafa, esta última relacionada con alias Pichi, quien permanece privado de la libertad desde hace varios años.

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También fueron objeto de los operativos otras organizaciones criminales que, según las autoridades, tendrían nexos y alianzas con grupos como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el ELN.

Por el momento, no se conoce el número de personas capturadas ni si entre los resultados del operativo están algunos de los principales cabecillas de estas estructuras criminales.

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Se espera que las autoridades entreguen un balance oficial con los resultados de las intervenciones, los elementos incautados y las organizaciones afectadas.

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