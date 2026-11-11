Presidente Abelardo De La Espriella anuncia nuevo bombardeo: "No vamos a parar"

Luego del bombardeo que dejó al menos cuatro presuntos miembros de una disidencia de las Farc muertos este lunes en Tibú Norte de Santander, el presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo ataque contra grupos al margen de la ley, este es el octavo desde que inició su mandato.

"Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m. Mañana informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Y agregó: "¡NO VAMOS A PARAR! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria. Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista".

¡NO VAMOS A DETENER LA OFENSIVA CONTRA EL NARCOTERRORISMO!



Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m.



Mañana informaré al país, una vez consolidados y… pic.twitter.com/sm4nZDMyG4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Hay que decir que el presidente Abelardo De La Espriella, aseguró que autorizó el bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las Farc que lidera alias Calarcá.



"Entre los capturados está alias Barba Chivo o Costeño, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú", señaló el mandatario -en X-.

A finales de octubre en el municipio de Nóvita, en el Chocó, ya se había hecho otro bombardeo contra el grupo Edwin Guzmán Martín del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y es la mayor organización criminal del país.