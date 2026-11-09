Cuatro personas fueron abatidas y seis capturadas tras bombardeo contra disidencias en Tibú

Este lunes en la madrugada, el presidente Abelardo De La Espriella autorizó un bombardeo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Andrey’.

Esa estructura delinque en el Catatumbo, donde también sostiene disputas con el ELN. Tras la operación, el presidente anunció que cuatro personas fueron abatidas y otras seis fueron capturadas.

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“En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo el mandatario.

En esta operación Noah también se incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones.



“Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, anunció el mandatario.

Este es el séptimo bombardeo que se adelanta durante el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”, agregó el mandatario.