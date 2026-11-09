Ejército captura a cuatro disidentes de las Farc y recuperan a un menor de edad en Tibú

Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.

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Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.

Cuatro presuntos integrantes de las disidencias Farc fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación del Ejército y la Policía en la vereda La Perla, en Tibú, Norte de Santander. Los cinco quedaron a disposición de las autoridades competentes #MañanasBlu pic.twitter.com/4wf56B6w7I — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 9, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres.

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"En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército.

Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras.

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"Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander.

#ContraLaAmenaza || ¡Contundente golpe al GAO-r Estructura 33 en Tibú!



En el marco de la Campaña Militar y Policial #ESPARTA, tropas del Batallónde Ingenieros de Combate N.°30 de la Fuerza de Tarea Vulcano de la #SegundaDivisión la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol capturaron… pic.twitter.com/oeiziEVbL7 — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) November 9, 2026

En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.

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Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.