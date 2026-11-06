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Corporación ambiental pide al ANLA cierre de minas de oro por minería ilegal en Santurbán

La Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, mantiene operativos de seguimiento y control en la zona de Santurbán.

Mina de oro en California.jpg
Blu Radio. Mina de Oro en California //Foto: CDMB
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La minería ilegal continúa siendo una de las principales preocupaciones ambientales en el municipio de California, en la provincia de Soto Norte. Por esta razón, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) mantiene operativos de seguimiento y control en la zona de Santurbán, con el propósito de frenar las explotaciones que siguen funcionando sin los permisos ambientales correspondientes.

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Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades es el antiguo título minero de Eco Oro 3452, donde, pese a la terminación del título, permanecen varias bocaminas abiertas y se siguen desarrollando actividades de minería subterránea.

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Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, explicó que durante las recientes inspecciones se ha comprobado que las explotaciones continúan activas. Por eso, la corporación adelanta un trabajo articulado con la Alcaldía de California, la Gobernación de Santander y la fuerza pública para buscar una solución definitiva a esta problemática.

La funcionaria señaló que están solicitando a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que adelante los procedimientos correspondientes para lograr el cierre de estas minas, teniendo en cuenta las condiciones en las que se están desarrollando las actividades extractivas.

“Persisten las actividades, continúan las bocaminas en funcionamiento con desarrollo de actividades. Esto también hace parte de esas labores conjuntas que se han realizado para buscar, técnicamente, a través de la ANLA, el cierre”, indicó Barón.

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Como parte de los operativos, recientemente se adelantó una intervención con la Policía y la administración municipal, durante la cual fueron cortados algunos elementos utilizados para transportar el material extraído desde las bocaminas hasta los puntos de acopio y posteriormente a las plantas de beneficio.

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Además, la CDMB ha participado en procedimientos que han permitido capturas en flagrancia por actividades de explotación minera y por el funcionamiento de plantas de beneficio ubicadas en zonas hídricas que no cuentan con los instrumentos ambientales exigidos, como planes de manejo o licencias ambientales.

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Seguimiento a otras explotaciones mineras

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Las acciones de la autoridad ambiental no se limitan al antiguo título de Eco Oro. La corporación también realiza visitas de seguimiento a otros puntos de California donde existen títulos mineros y se han otorgado instrumentos ambientales para el desarrollo de actividades extractivas.

En estos lugares, los equipos técnicos verifican el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los planes de manejo ambiental y demás autorizaciones.

Por ahora, la apuesta de la autoridad ambiental es fortalecer el trabajo con las demás entidades y avanzar en los procedimientos administrativos que permitan conseguir el cierre definitivo de las explotaciones que operan al margen de la normativa ambiental.

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