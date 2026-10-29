¿De quién eran los explosivos y químicos hallados en la zona de Santurbán?

¿A quién pertenecían los explosivos y las sustancias químicas halladas en la zona de Santurbán? Esa es una de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades tras una operación contra la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en Santander.

Durante los procedimientos fueron incautados materiales explosivos, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de minería ilegal.

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Entre los elementos decomisados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron encontrados 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en determinados procesos de extracción y beneficio del oro que pueden generar graves afectaciones ambientales si se manipulan o disponen de manera inadecuada.

Un total de 120 kg de explosivos, 200 kg de cianuro y cerca de dos kg de mercurio fueron incautados durante una operación del Ejército contra la minería ilegal en el área de influencia del páramo de Santurbán, en Santander. #VocesySonidos pic.twitter.com/6vOfQYfPuF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 28, 2026

El balance de la operación incluye además 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves mineros y más de $92,8 millones en efectivo.

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Por ahora, la información entregada por las autoridades no identifica a una persona, organización o estructura criminal como propietaria de todos los elementos encontrados. Tampoco precisa si hubo capturas durante los ocho allanamientos.

La procedencia de los explosivos y las sustancias químicas, así como su posible relación con explotaciones auríferas ilegales en la zona, deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes.

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El operativo también pone el foco sobre los riesgos ambientales asociados a la extracción ilegal de oro. El uso inadecuado de mercurio y cianuro puede contaminar suelos y fuentes hídricas, mientras que la utilización de explosivos puede alterar el terreno y afectar los ecosistemas.

GOLPE A LA MINERÍA ILEGAL PARA PROTEGER LAS FUENTES HÍDRICAS DE SANTURBÁN



La Gobernación de Santander, en coordinación con las autoridades, acompañó un operativo en California y Suratá que permitió incautar explosivos, químicos y $92 millones, afectando economías ilegales que… pic.twitter.com/XtKMP02rBq — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) October 28, 2026

El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para numerosas comunidades. Por ello, las actividades mineras que se desarrollan en su área de influencia son objeto de controles ambientales y operativos.

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Con la incautación de estos materiales, el Ejército y las demás autoridades buscan limitar la capacidad operativa y financiera de quienes se benefician de la explotación ilícita de oro. La investigación deberá determinar la procedencia de los elementos, su destino y las posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos.

La intervención se desarrolló en el marco del Plan Amazonía, una estrategia dirigida a combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales. De acuerdo con el reporte militar, las economías ilegales relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona estarían generando ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales. Sin embargo, no se precisó qué estructura o responsables recibirían esos recursos ni cómo se calculó esa cifra.