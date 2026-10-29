En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / ¿De quién eran los explosivos y químicos hallados en la zona de Santurbán?

¿De quién eran los explosivos y químicos hallados en la zona de Santurbán?

Allanamientos en California y Suratá permitieron decomisar 120 kilos de explosivos, 200 kilos de cianuro, mercurio y equipos para la extracción ilegal de oro.

FOTO EXPLOSIVOS Y QUIMICOS SANTURBÁN- EJÉRCITO NACIONAL.jpg
FOTO: Incautación químicos y explosivos en Santurbán- suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

¿A quién pertenecían los explosivos y las sustancias químicas halladas en la zona de Santurbán? Esa es una de las preguntas que deberán esclarecer las autoridades tras una operación contra la explotación ilícita de oro en los municipios de California y Suratá, en Santander.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Durante los procedimientos fueron incautados materiales explosivos, sustancias químicas, maquinaria, oro y dinero en efectivo que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados en actividades de minería ilegal.

Últimas noticias

FOTO CAPTURADO HURTO CELULARES- POLICÍA NACIONAL.jpg
Santanderes

Capturan a hombre con 173 celulares reportados por hurto en una vivienda de Bucaramanga

foto minería ilegal operativo santurbán.jpeg
Santanderes

Incautan explosivos, mercurio y cianuro en operativo contra la minería ilegal en Santurbán

Publicidad

Entre los elementos decomisados se encuentran 700 metros de cordón detonante, 120 kilogramos de explosivos, 147 barras de Indugel y 62 detonadores eléctricos. También fueron encontrados 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, sustancias empleadas en determinados procesos de extracción y beneficio del oro que pueden generar graves afectaciones ambientales si se manipulan o disponen de manera inadecuada.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El balance de la operación incluye además 12 motores, taladros neumáticos, un equipo de oxicorte, una bala de oxígeno, grameras, 114 gramos de oro en joyas, 211 gramos de oro en amalgama, 54 libras de relaves mineros y más de $92,8 millones en efectivo.

Publicidad

Por ahora, la información entregada por las autoridades no identifica a una persona, organización o estructura criminal como propietaria de todos los elementos encontrados. Tampoco precisa si hubo capturas durante los ocho allanamientos.

La procedencia de los explosivos y las sustancias químicas, así como su posible relación con explotaciones auríferas ilegales en la zona, deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes.

Publicidad

El operativo también pone el foco sobre los riesgos ambientales asociados a la extracción ilegal de oro. El uso inadecuado de mercurio y cianuro puede contaminar suelos y fuentes hídricas, mientras que la utilización de explosivos puede alterar el terreno y afectar los ecosistemas.

El páramo de Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander por su importancia en la regulación hídrica y el abastecimiento de agua para numerosas comunidades. Por ello, las actividades mineras que se desarrollan en su área de influencia son objeto de controles ambientales y operativos.

Publicidad

Con la incautación de estos materiales, el Ejército y las demás autoridades buscan limitar la capacidad operativa y financiera de quienes se benefician de la explotación ilícita de oro. La investigación deberá determinar la procedencia de los elementos, su destino y las posibles responsabilidades penales relacionadas con los hechos.

La intervención se desarrolló en el marco del Plan Amazonía, una estrategia dirigida a combatir actividades ilícitas que afectan los recursos naturales. De acuerdo con el reporte militar, las economías ilegales relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona estarían generando ingresos superiores a los $1.200 millones mensuales. Sin embargo, no se precisó qué estructura o responsables recibirían esos recursos ni cómo se calculó esa cifra.

Publicidad

Relacionados

Páramo de Santurbán

Santurbán

California

Santander

Ejército Nacional

Bucaramanga

Minería Ilegal

Minería

Oro

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad