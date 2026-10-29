Capturan a hombre con 173 celulares reportados por hurto en una vivienda de Bucaramanga

Un hombre de 35 años fue capturado en Bucaramanga luego de que la Policía encontrara 173 teléfonos celulares con reportes por hurto en una vivienda del barrio Alfonso López. El procedimiento se originó tras la denuncia de un ciudadano al que le habían robado su dispositivo móvil.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso comenzó durante labores de patrullaje, registro y control de las unidades de las Zonas de Atención Policial. En ese momento, un ciudadano informó a los uniformados que había sido víctima del hurto de su celular y que había seguido al presunto responsable hasta una vivienda del sector.

Publicidad

Al llegar al inmueble señalado, los policías encontraron a un hombre que entregó el teléfono reportado como hurtado y manifestó que se lo había encontrado. Durante la verificación, los uniformados observaron una caja que contenía numerosos equipos móviles y solicitaron los documentos que acreditaran su procedencia legal.

"Ante la falta de soportes, los policías verificaron los números IMEI de varios dispositivos mediante las plataformas institucionales y establecieron que los equipos presentaban reportes por hurto. Como resultado del procedimiento, fueron incautados 173 celulares y capturado el hombre por el presunto delito de receptación", aseguró el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



La Policía recuperó 173 celulares y capturó a un hombre por receptación en Bucaramanga. Los equipos fueron ubicados en una vivienda del barrio Alfonso López, tras la atención de una denuncia que permitió el procedimiento policial #MañanasBlu pic.twitter.com/ALMTdQDg50 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 29, 2026

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó la importancia de la colaboración ciudadana y la reacción oportuna de las patrullas para combatir los delitos que afectan el patrimonio económico.

Publicidad

La receptación es un delito relacionado con adquirir, poseer, transportar o comercializar bienes provenientes de una actividad ilícita, bajo las condiciones previstas en la ley penal. En el caso de los teléfonos celulares, la verificación del IMEI permite establecer si un dispositivo tiene reportes asociados a hurto y contribuye a las investigaciones sobre su procedencia.

El capturado y los 173 equipos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente. La Policía reiteró el llamado a denunciar el hurto de celulares y a verificar la procedencia de los dispositivos antes de comprarlos.