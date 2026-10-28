Lanzan granada contra la cárcel de Mujeres de Bucaramanga; investigan atentado

Un nuevo hecho de violencia contra el sistema penitenciario se registró en Bucaramanga, donde fue lanzada una granada contra la Cárcel de Mujeres. El artefacto explosivo detonó en inmediaciones de la garita número 7 del establecimiento, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás del ataque y las circunstancias en las que fue lanzado el explosivo. Se conoció que el Grupo Antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realiza una investigación del caso.

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En diálogo con Blu Radio, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, advirtió que este hecho no sería aislado y lo relacionó con una serie de amenazas que, según indicó, vienen denunciándose desde hace varios meses contra el personal de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, la cárcel de Palogordo y la Reclusión de Mujeres.

#Atención Lanzan una granada contra la Cárcel de Mujeres de Bucaramanga. El artefacto explosivo detonó en inmediaciones de la garita 7 del centro penitenciario. Las autoridades investigan el ataque para establecer quiénes estarían detrás de este hecho #MañanasBlu pic.twitter.com/4yP61dTGSx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 28, 2026

“Este no es un hecho aislado. Es la materialización del plan pistola, amenazas y panfletos que venimos denunciando hace meses contra el personal de la Cárcel Modelo, Palogordo y Reclusión de Mujeres”, señaló el funcionario.

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El trabajador también advirtió sobre la gravedad de la situación y la evolución de las intimidaciones contra los funcionarios penitenciarios.

“Pasamos de las amenazas a los atentados con armas de fuego y ahora a terrorismo con explosivos”, manifestó.

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Recordó que hace tres semanas fue asesinado por sicarios un dragoneante de la cárcel de Palogordo en un restaurante de Girón. "Hasta el momento no sabemos como va la investigación de este caso. Hya miedo entre los funcionarios del Inpec", señaló.

Hoy asistimos a un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades de Girón para revisar la situación de la región y actuar con prontitud. Los servidores penitenciarios no están solos. Detrás de cada uno está el Estado. 🧵 pic.twitter.com/avQbGRgCg4 — Director General INPEC (@DInpec) October 16, 2026

El ataque vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario en Santander, en medio de las denuncias sobre amenazas y acciones violentas.

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Las autoridades deberán determinar si el lanzamiento de la granada contra la reclusión de Mujeres está relacionado con las intimidaciones denunciadas por el personal del Inpec y establecer las responsabilidades correspondientes.

