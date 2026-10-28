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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lanzan granada contra la cárcel de Mujeres de Bucaramanga; investigan atentado

Lanzan granada contra la cárcel de Mujeres de Bucaramanga; investigan atentado

El artefacto explosivo detonó cerca de la garita 7 del centro penitenciario. Un funcionario del Inpec advirtió que las amenazas contra el personal carcelario han escalado en Santander.

Atentado con granada contra cárcel Mujeres de Bucaramanga.
Atentado con granada contra cárcel Mujeres de Bucaramanga.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Un nuevo hecho de violencia contra el sistema penitenciario se registró en Bucaramanga, donde fue lanzada una granada contra la Cárcel de Mujeres. El artefacto explosivo detonó en inmediaciones de la garita número 7 del establecimiento, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás del ataque y las circunstancias en las que fue lanzado el explosivo. Se conoció que el Grupo Antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga realiza una investigación del caso.

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En diálogo con Blu Radio, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, advirtió que este hecho no sería aislado y lo relacionó con una serie de amenazas que, según indicó, vienen denunciándose desde hace varios meses contra el personal de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, la cárcel de Palogordo y la Reclusión de Mujeres.

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“Este no es un hecho aislado. Es la materialización del plan pistola, amenazas y panfletos que venimos denunciando hace meses contra el personal de la Cárcel Modelo, Palogordo y Reclusión de Mujeres”, señaló el funcionario.

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El trabajador también advirtió sobre la gravedad de la situación y la evolución de las intimidaciones contra los funcionarios penitenciarios.

“Pasamos de las amenazas a los atentados con armas de fuego y ahora a terrorismo con explosivos”, manifestó.

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Recordó que hace tres semanas fue asesinado por sicarios un dragoneante de la cárcel de Palogordo en un restaurante de Girón. "Hasta el momento no sabemos como va la investigación de este caso. Hya miedo entre los funcionarios del Inpec", señaló.

El ataque vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario en Santander, en medio de las denuncias sobre amenazas y acciones violentas.

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Las autoridades deberán determinar si el lanzamiento de la granada contra la reclusión de Mujeres está relacionado con las intimidaciones denunciadas por el personal del Inpec y establecer las responsabilidades correspondientes.

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