Drones para domicilios en Medellín: así es la prueba con equipos que cargan hasta 20 kilos

Medellín adelantó una prueba piloto de transporte de carga con drones, validada por la Aeronáutica Civil, para evaluar esta tecnología en un entorno real. Doris Montoya, gerente del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, explicó en Mañanas Blu que los vuelos usaron aeronaves capaces de desplazar hasta 20 kilos y que, por ahora, no se habla de una operación comercial de domicilios.

La funcionaria indicó que la iniciativa está liderada por el alcalde Federico Gutiérrez. El Olaya Herrera es una entidad descentralizada del Distrito de Medellín que, junto con la ANI, es concedente de seis aeropuertos.

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Una prueba piloto validada por la Aeronáutica Civil

Según Montoya, el ejercicio marca un precedente en el país. Lo describió así: “Es un hito porque es la primera prueba oficial validada por la Aeronáutica Civil”.

Para lograrlo, el proyecto contó con un operador certificado por la autoridad aeronáutica, la empresa Pelagos. La gerente recordó que, cuando se inició el proyecto, solo existían dos operadores certificados en el país. También se vinculó a un cliente final dispuesto a participar en el reto.



Los vuelos se hicieron los días 19 y 20 de octubre, con permiso validado por la Aeronáutica Civil para todos los tramos. Antes hubo pruebas preliminares el 1 y 2 de octubre, y otra el 16, con antenas instaladas a lo largo de la ruta. Montoya calificó los vuelos de “éxito total”.

¡Drones eléctricos para entrega de mercancía! 😱 Desde FutuMed, estamos probando alternativas logísticas innovadoras para Medellín. ✅ pic.twitter.com/LYWrt4kyQQ — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 21, 2026

Rutas, drones y tiempos de desplazamiento

La prueba utilizó dos tipos de equipos: uno con capacidad aproximada de 20 kilos como máximo y otro de 1,2 kilos. Los desplazamientos se hicieron entre las sedes de Coordinadora en Copacabana y en la calle 30, y una unidad deportiva ubicada en el sector de Cincuentenario, en la zona conocida como Futumed.

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Ese polígono fue designado por el alcalde para probar nuevas tecnologías ligadas a la ciencia, la innovación y la tecnología. Se extiende entre la Universidad de Antioquia, Moba, el Jardín Botánico y el Parque Explora.

La gerente aportó un dato sobre los tiempos. El trayecto desde Copacabana tuvo una duración aproximada de 17 o 18 minutos, un lapso que, según explicó, resulta clave cuando se trata de transportar elementos urgentes.

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Medicinas y órganos, antes que domicilios

Montoya fue enfática en que la prueba no apunta, por ahora, al reparto de pedidos cotidianos. Sobre el uso que podría tener la tecnología, afirmó: “Nosotros lo que estamos aquí es probando tecnología, haciendo ensayos. Definiendo rutas”.

La gerente explicó que el enfoque inicial es la movilidad de medicinas y órganos, como ocurre en otras ciudades del mundo. Puso como ejemplo el traslado urgente de un órgano entre hospitales cuando aparece un donante, caso en el que cada minuto cuenta.

Frente a la posibilidad de domicilios masivos o de productos de consumo, fue cauta: “Por ahora nosotros no estamos hablando de una operación comercial masiva”. Dijo que el objetivo es realizar pruebas controladas y generar evidencias para tomar decisiones futuras. Agregó que un uso más amplio podría darse en un futuro de mediano o largo plazo, siempre sujeto a los resultados de los ensayos.

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El RAC 100 y la regulación de los drones

La información recogida en las pruebas servirá como insumo para la Aeronáutica Civil, que podrá usarla para fortalecer el RAC 100, la norma que rige el uso de drones en Colombia. Montoya señaló que el ejercicio permite evaluar los beneficios, las limitaciones y las condiciones necesarias para una eventual operación futura.

La gerente aclaró que el cronograma no está definido. No se puede hablar aún de una fecha para implementar el servicio en la ciudad, dado que se trata de los primeros pasos junto con la autoridad, un cliente final y un operador certificado.

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Control del tráfico aéreo y seguridad

Otro punto es cómo se coordinaría un eventual tráfico de drones. Montoya planteó la necesidad de crear un comité y una estructura de control similar a la de los aeropuertos: “Aquí tendría que existir una torre de control”.

Explicó que esa torre debería articularse con la de las aeronaves tripuladas para definir quién sale, en qué momento y con qué autorización. Precisó además que “el dron siempre será controlado por personas especializadas” y por operadores certificados.

La seguridad de las personas es la principal condición. Montoya recordó que los drones no pueden volar sobre la gente. Por eso, la ruta de la prueba siguió el cauce del río Medellín, por zonas donde no hay personas viviendo ni caminando. Según explicó, esa condición debe ser evaluada por la Aeronáutica Civil, que seguirá construyendo y robusteciendo el RAC 100.

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Qué sigue

Las pruebas dejan documentación sobre rutas, tecnología y procedimientos que servirá para definir los pasos siguientes. Entre tanto, el sueño de recibir un pedido en el balcón dependerá de lo que arrojen los ensayos y de las reglas que fije la autoridad aeronáutica.