Hueco financiero: habrá reducción de casi 1,5 billones de transferencias de EPM a Medellín para 2027

Hueco financiero para Medellín: la Alcaldía proyecta una disminución de casi un billón y medio de transferencias de EPM al distrito para 2027. Pérdidas en Afinia y el fenómeno de El Niño están entre las principales razones para la reducción

Previo a la discusión en el Concejo Distrital para su aprobación, un punto genera inquietud en varios sectores en relación con el presupuesto de Medellín para 2027 y las transferencias directas de Empresas Públicas de Medellín, claves para la ejecución de varios programas y proyectos.

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Así quedó evidenciado en el proyecto ya radicado por parte de la administración en el que el giro de recursos de la compañía de servicios públicos se vería disminuido en casi la mitad para el próximo año, pasando de 2.8 billones a 1.5 billones de pesos.

Orlande Uribe, secretario de Hacienda de Medellín, explicó que si bien se esperaba una continuidad en el aumento de estas transferencias casi por el orden de los tres billones de pesos, asuntos como la crisis financiera de Afinia y la generación de energía perjudicada por el fenómeno de El Niño han sido algunos de los factores que explican la situación.



“Pues la situación, especialmente las condiciones energéticas del país, el fenómeno del Niño, producto también de lo que ha representado Afinia para la empresa, estos ingresos para el próximo año 2027 van a tener una disminución importante”, contó el funcionario.

Sin embargo, la preocupación no radica solo en la sensible disminución de recursos, sino también en las medidas que ahora deberá tomar la administración de la capital antioqueña para no dejar desatendidas inversiones en materia de educación, salud, infraestructura, movilidad, inclusión social y medioambiente que se cubrían con estas transferencias.

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El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, advirtió en Blu Radio que habrá que recurrir a créditos, los cuales también fueron contemplados en el proyecto entregado a la corporación y que iniciará comisiones de estudio antes de los debates para su aprobación.

“¿Qué le va a tocar hacer a la alcaldía según lo que vemos en el proyecto de acuerdos?...()...Es que tienen que salir a endeudarse en 1.5 billones de pesos para poder cubrir todos los programas, todos los proyectos y que la ciudad no pare”, aseguró el concejal.

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De Bedout insistió que se requieren soluciones urgentes para la grave crisis que atraviesa Afinia y que está siendo únicamente asumida por EPM.

Una de las principales dificultades está relacionada con el recaudo donde el déficit se estima en unos 360 mil millones de pesos al año, especialmente en asentamientos irregulares donde hay contrabando de energía y los pagos de cuentas por parte de los usuarios apenas llegan al 5% o 6% de lo facturado.