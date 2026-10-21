Por ataque armado suspenden servicio de transporte entre Angelópolis y el corregimiento La Estación

Por ataque armado a un vehículo suspendieron el servicio de transporte entre el casco urbano de Angelópolis y el corregimiento La Estación. Empresa dice que hasta que no haya garantías de seguridad no reanudarán operaciones

Y es que la seguridad en el Suroeste antioqueño vuelve a generar preocupación tras un ataque con arma de fuego contra un vehículo de transporte público en el municipio de Angelópolis que ha generado traumatismos para la prestación de este servicio en la localidad.

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La situación llevó a la Cooperativa Transportes de Angelópolis (Cootrangel) a suspender temporalmente la prestación del servicio entre la zona urbana y el corregimiento La Estación, ante el riesgo que representa para trabajadores y usuarios.

La decisión quedó consignada en una comunicación dirigida al alcalde José Luis Montoya, en la que la empresa explicó que el ataque armado puso en peligro la vida del conductor, identificado como Gregorio Ortiz, y la de los pasajeros que se movilizaban en el automotor.



La cooperativa advirtió que no reanudará los recorridos hasta que existan condiciones que permitan prestar el servicio sin exponer a nuevas agresiones a quienes utilizan esta ruta.

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Mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, la situación de orden público en el municipio genera nuevas alertas.

Durante los últimos meses se han conocido reportes sobre la presencia del Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez, señalada de desarrollar actividades relacionadas con el control del microtráfico y las extorsiones a mineros artesanales y comerciantes.

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Ahora las autoridades deberán esclarecer los móviles del hecho y determinar si está relacionado con las dinámicas criminales que afectan el Suroeste de Antioquia.