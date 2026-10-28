Continúan la búsqueda de joven de 23 años desaparecido en el río Suárez, Santander

Las labores de búsqueda de Jeider Johan Hernández, de 23 años, continúan en Santander, luego de que el joven fuera arrastrado por la corriente del río Suárez cuando caminaba por un sector inundado en el municipio de Barbosa.

Los organismos de socorro mantienen activo el operativo de rastreo en este afluente, mientras avanzan las labores para establecer su paradero. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa retomó las tareas de búsqueda en una nueva jornada, sin que hasta el momento se haya logrado localizar al joven.

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Ante la dificultad de las operaciones, el alcalde de Socorro, José Domingo Cortés, hizo un llamado a las comunidades que viven cerca de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso para que estén atentas y reporten cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo.

Según explicó el mandatario, “se han realizado recorridos a pie y sobrevuelos con drones, con apoyo técnico, para ampliar el área de rastreo. Sin embargo, los esfuerzos no han permitido dar con el paradero de Hernández”, dijo el mandatario.



“Queremos decirle a todos los ribereños del río Suárez, del río Chicamocha y del río Sogamoso que nos ayuden a buscarlo”, manifestó Cortés, al recordar que el río Suárez desemboca en el Chicamocha y que las aguas de este último llegan al río Sogamoso, por lo que la búsqueda requiere atención en distintos puntos del recorrido fluvial.

Las labores se desarrollan en medio de las dificultades que representan las condiciones del río y la fuerza de la corriente, factores que complican el rastreo.