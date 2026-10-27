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Lluvias golpean vías de Santander: reportan pérdida de banca y caída de rocas

Las afectaciones se concentran en la provincia de García Rovira, con dificultades para el tránsito entre Cerrito y Presidente. También hay caída de rocas en la vía entre Bucaramanga y San Gil.

Emergencia tras fuertes lluvias.
Emergencia tras fuertes lluvias.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 27 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Las recientes lluvias tienen en alerta a varios municipios de Santander por las afectaciones en las vías y las dificultades para la movilidad. Los reportes incluyen pérdida de banca en el corredor entre Cerrito y Presidente, además de caída de rocas en la vía entre Bucaramanga y San Gil.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, las mayores afectaciones se presentan en la provincia de García Rovira, donde las precipitaciones y las tormentas eléctricas han provocado emergencias en San Andrés, Málaga y San José de Miranda.

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Problemas de alcantarillado y casas afectadas

En estos municipios se reportan problemas en los sistemas de alcantarillado, afectaciones en viviendas y dificultades para la movilidad debido a las lluvias. Una de las situaciones que genera preocupación se registra en el corredor entre Cerrito y el sector de Presidente, donde la pérdida de banca dificulta el tránsito, especialmente para los vehículos pesados.

A esto, se suma la caída de rocas en el tramo vial entre Teherán, en cercanías del Socorro, y San Gil, una situación que representa un riesgo para quienes se movilizan por este corredor.

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Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y evitar exponerse en sectores propensos a inundaciones, crecientes y deslizamientos de tierra. Se recomienda estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las carreteras antes de emprender viajes por Santander, especialmente en los sectores donde ya se han identificado afectaciones.

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Las emergencias podrían agravarse si continúan las precipitaciones. El pronóstico de amenaza alta por deslizamientos para Málaga, emitido por el IDEAM y publicado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, refuerza la necesidad de mantener la vigilancia en las zonas susceptibles a movimientos en masa.

Por esta razón, los organismos de gestión del riesgo mantienen el llamado a los consejos municipales y cuerpos de socorro para monitorear los puntos críticos y reportar oportunamente cualquier emergencia.

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