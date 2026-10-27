Ofrecen recompensa para esclarecer la muerte de Gerlein Joya en Puerto Wilches, Santander

Una recompensa fue anunciada en Puerto Wilches, Santander, para encontrar información que permita identificar a los responsables de la muerte de Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, de 22 años, cuyo caso es investigado como un presunto feminicidio.

La decisión se conoció, después de un consejo de seguridad en el que participaron el alcalde José Elías Muñoz Pérez y las autoridades policiales. El objetivo es obtener información que permita esclarecer el ataque ocurrido en la vereda San Claver y avanzar en la identificación de quienes estarían detrás del crimen.

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El caso está marcado por un detalle que cambió por completo la versión que recibió inicialmente la familia: Gerlein fue encontrada gravemente herida a un costado de la carretera y, en un primer momento, sus allegados creyeron que había sufrido un accidente de tránsito.

Maribel Ibáñez Otálvarez, tía de la joven, relató que la familia recibió inicialmente una solicitud relacionada con el SOAT, pues les habían informado que se trataba de un accidente. Sin embargo, minutos después, una médica les comunicó que la joven tenía tres impactos de bala en la cabeza.



“Me piden SOAT porque supuestamente fue un accidente de tránsito; sin embargo, a los minutos me llama la doctora y me dice: ‘Ella no tuvo accidente, tiene tres disparos’”, contó la tía.

Gerlein se movilizaba en motocicleta hacia su lugar de trabajo, en una empresa del sector palmicultor, cuando ocurrieron los hechos, hacia las primeras horas de la mañana del 19 de octubre. La joven fue auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital Edmundo Germán Arias Duarte, en Puerto Wilches. Debido a la gravedad de sus heridas, fue remitida a Bucaramanga, donde falleció el 21 de octubre.

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La motocicleta en la que se desplazaba también fue incinerada. Las circunstancias del ataque son materia de investigación y las autoridades buscan establecer quiénes participaron y cuál fue el motivo.

Tras el consejo de seguridad, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Puerto Wilches para que entreguen cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso. La comunidad puede comunicarse con el comandante de la estación de Policía en el número 315 354 5342 o llamar a la línea nacional 123. También puede acudir a la Fiscalía para aportar información relevante.

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La Alcaldía manifestó su preocupación por la violencia contra las mujeres y reiteró la necesidad de avanzar en las investigaciones para que este caso no quede en la impunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de una persona capturada por estos hechos.

Mientras la investigación avanza, familiares, amigos y habitantes del municipio convocaron la movilización “Todo Puerto Wilches marcha por la vida”, para rechazar la violencia contra las mujeres y pedir justicia por la muerte de Gerlein.

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La jornada está prevista para este jueves 29 de octubre, a las 4:30 de la tarde, con salida desde el barrio Los Almendros. Los organizadores invitaron a los participantes a vestir camiseta blanca y llevar una vela como símbolo de memoria y solidaridad.

La recompensa y el llamado a la ciudadanía buscan que aparezcan nuevos datos que permitan reconstruir lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.